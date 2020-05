A una 'chela' de la quiebra; tiendas viven crisis por falta de alcohol

La falta de producción de cerveza no solamente trastocó la vida cotidiana de los regios sino que puso al borde de la quiebra a más de 5 mil tienditas de colonia, cuyo ingreso fuerte depende de la venta de este producto.

Abarrotes Laurita tiene 27 años de proveer productos de primera necesidad y además cerveza a los habitantes de la Colonia Ex Hacienda el Canadá, en General Escobedo; es una tienda familiar que actualmente es atendida por la segunda generación de la familia Vázquez Beltrán.

Ángel de 24 años dijo en entrevista con Notimex que sin la cerveza sus ingresos descendieron de forma drástica al grado de ser considerada esta situación como preocupante.

Ejemplificó que por cada mil pesos de venta entre 600 y 700 era de cerveza; hoy, ya no cuentan con ese dinero.

“Es una realidad que nos ha afectado a negocios de este tipo, hemos sufrido una reducción de ventas de al menos 60 a 70 por ciento.

“Porque la falta de cerveza nos afecta en todas las áreas, pues también vendemos menos productos de la canasta básico debido a que la cerveza en gran parte es un atractivo y el que viene por su cervecita viene con el hijo, etcétera y se lleva cualquier otro producto de abarrotes o canasta básica.

“Al no venir por el atractivo principal se pierden también esas compras de productos extras”, puntualizó.

Ángel resaltó en la entrevista que si bien, la producción de cerveza se detuvo el 1 de abril, a ellos les surtieron cerveza en dos ocasiones más, sin embargo, después de 15 días, dejó de llegarles el producto.

La familia Vázquez Beltrán sabía que está situación es temporal, pero los recibos no perdonan.

“Mis papás nunca habían batallado para pagar un recibo del negocio, bueno a lo mejor en sus inicios, pero no me había tocado. Nos llegan recibos de entre 14 y 16 mil pesos nada más de luz por los puros refrigeradores y ahorita es complicado pagarlos, pero no te perdonan ni un día”.

El refrigerador que antes lucía lleno de cerveza Tecate, Indio, Heineken y XX Lager, hoy está vacío y apagado para poder ahorrar en el consumo eléctrico.

“Si enciendo este refrigerador quiebro, mejor lo apagamos y esperamos que pase esto y nos ahorramos un poco de luz porque como ves, tenemos otros cuatro refrigerados para lácteos, refrescos y demás.

“Al menos nosotros que somos un negocio pequeño no tenemos un gran almacén como para tener demasiada cerveza, prácticamente vivimos al día, yo surto lo que voy a vender únicamente esta semana, si la siguiente semana no me traes cerveza, me quedo sin producto y sin ventas”, añadió.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, en Nuevo León se tienen registradas más de 5 mil tienditas de colonia que representan el ingreso principal de al menos 10 mil familias.

En lo general, de acuerdo con registros de la CANACOPE, los ingresos de estos negocios han caído desde un 50 hasta un 70 por ciento debido a la falta de cervezas.

Nuevo Léon está considerado como uno de los estados donde más cerveza se vende con un gasto promedio por familia de hasta mil 400 pesos al mes, muy por encima de los estados del sur donde en promedio se gastan alrededor de mil pesos.

