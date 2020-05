Vivimos también el virus del olvido

*José Gordon y Jorge Volpi hablaron sobre la relación entre las pandemias y la literatura

Angela Anzo

México, 30 de mayo (Notimex).— Los tiempos de crisis permiten ver lo mejor y lo peor de la condición humana, pues ponen de manifiesto nuestra vulnerabilidad e incertidumbre, pero también las oportunidades de otro futuro posible; sobre ello este sábado hablaron dos figuras de la cultura mexicana, al participar en el penúltimo día de actividades en “El Aleph Festival de arte y ciencia”, a través de la charla "Diálogo sobre la literatura: ¿Qué tiene que decirnos en momentos de crisis la recuperación del ser?" En su intervención, Jorge Volpi (Ciudad de México, 1968), escritor mexicano y coordinador de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que los autores han tomado la idea de enfermedad física para hablar también de los malestares morales o políticos; explicó que la idea de pandemia en la literatura tiene una vieja raíz, lo cual se puede ver en relatos históricos como la Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides; La peste, de Albert Camus; El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, y El último hombre, de Mary Shelley, entre otros. “El miedo al otro es una de las más grandes metáforas de cualquier enfermedad contagiosa, pues se vuelve peligroso y tenemos la idea de que debemos estar en el único lugar seguro, que son nuestras casas; ya que afuera cualquier otro se vuelve naturalmente un enemigo… Frente a eso debemos encontrar la otra parte, donde todos los seres humanos somos idénticos, valemos lo mismo y tenemos el mismo genoma, ello si queremos encontrar la manera de crear una nueva hermandad, aun en esta forzada distancia”. José Gordon (Ciudad de México, 1953), novelista, ensayista y periodista cultural, apuntó que en estos momentos enfrentamos también otro virus que afecta la memoria colectiva: “En medio de las pestes nos hemos olvidado de las otras crisis que existen en nuestra realidad: la crisis en términos sociales, la crisis de las desigualdades económicas, las crisis de desigualdades de género, las crisis de contaminación biológica y ecológica, así como el problema de calentamiento global”. Agregó que esta pandemia revela las contradicciones que han existido desde hace mucho tiempo y a las cuales no prestamos la atención debida; por lo que es necesario detenerse en estos temas y reflexionar, no sólo con respecto a las estrategias para contenerla y erradicarla, sino también sobre la forma en que este virus nos ha impactado en lo humano, frente a lo cual es reconfortante saber que "tenemos la literatura para recuperar nuestra memoria y volver a casa". La actual situación nos permite ver el virus del miedo... el virus de las falsas noticias... el virus del olvido del otro... pues se borra la memoria del cuerpo y la consciencia: “Cuando estamos hablando de las estrategias de quedarse en casa, no basta con el confinamiento, es más necesario que nunca compartir información; parte de este encuentro ha consistido en poner a circular ideas que van más allá de las paredes... así como los virus han penetrado rincones que no sabíamos, creo que hay algo más fino que el virus y es la inteligencia y la imaginación, que nos permitirán contender con esos problemas y elevar nuestro espíritu”.