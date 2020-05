Lady Gaga celebra “Chromatica” con diseño mexicano

*Cineasta de origen mexicano dirigió su video Rain On Me

México, 29 May (Notimex). – Tras el lanzamiento de su nuevo material discográfico, de nombre Chromatica, la cantante y actriz estadounidense Lady Gaga celebró el suceso con un video bailando el tema 911, perteneciente al nuevo corte, a la par que utilizaba una prenda diseñada por el mexicano Jonathan Morales.

En sus redes sociales, la intérprete de los recién lanzados Rain On Me y Alice, publicó un video en el que se observan unos globos que forman la palabra “Chromatica”, mientras ella y su acompañante se encuentran bailando al ritmo de 911.

En el clip, tanto Gaga como quien la acompaña, utilizan sus respectivos cubrebocas, toda vez que ella porta unas medias de red y su melena rosa, emblemática para la nueva producción, en tanto que se muestra portando una especie de playera de color negro con mangas largas, diseño que pertenece a Jonathan Morales, oriundo del estado de Jalisco en México.

En sus redes sociales, Morales compartió una serie de mensajes en los que dejó ver su felicidad porque la cantante de Bad Romance y Born This Way, porte su diseño; “¿Qué les puedo decir? Estoy bien feliz”, añadió en sus historias, replicando el video que Lady Gaga difundió en sus espacios.

En los perfiles de No Name Studio, firma a la que pertenece el diseño de Jonathan Morales, también fueron compartidos algunos videos de Lady Gaga presumiendo la prenda, la cual cuenta con un dibujo, al estilo manga, en el centro.

El acercamiento Gaga con el talento mexicano no es reciente, pues Robert Rodríguez, cineasta estadounidense de origen mexicano, fue el encargado de dirigir el video oficial de Rain On Me, tema que la cantante lanzó al lado de Ariana Grande el viernes 22 de mayo, una producción con elementos futuristas y sofisticados que fueron acompañados por una gran lluvia.