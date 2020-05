Ejidatarios urgen pago de afectaciones; bloquean autopista en Guanajuato

León, Gto. 29 May (Notimex). La cuarentena terminó por exasperar a los habitantes del ejido Los Arcos, en León, Guanajuato, quienes reclaman el pago de las afectaciones pactado desde hace 20 años, cuando se amplió el trazo de la maxipista en el tramo Léon-Aguascalientes.

Por casi cinco horas, esa misma vialidad estuvo bloqueada a la altura del kilómetro 11 por más de 50 ejidatarios, en reclamo de las indemnizaciones que el municipio de León y el concesionario les prometieron para este mes de enero.

Según el reporte de los elementos de la Guardia Nacional, alrededor de las 9:00 horas se reportó la obstaculización de la autopista. Los elementos dialogaron con los inconformes que no permitían la salida de los vehículos de la autopista, hacia la Central de Abastos de León, ni tampoco entrar a la autopista.

Los ejidatarios mostraron un documento expedido por la Procuraduría Agraria en la que estableció el compromiso del municipio de León, para realizar el pago por un millón 918 mil pesos por el predio denominado Gasa Norte. Dentro de este convenio, se estableció un primer pago de 921 mil pesos a más tardar el 21 de enero de 2020, pero este no llegó.

“Los compromisos tienen que cumplirse y el municipio no se va a comprometer más allá de lo que quiera (…) ¿Por qué no vienen a negociar? No se trata de eso, se trata de ver las cosas de forma clara”, expresó Francisco Guerrero.

Fue aproximadamente a las 11:30 horas, que personal de la concesionaria de la autopista federal se presentó ante los comuneros inconformes para dialogar.

Después del mediodía, funcionarios de la dirección de gobierno del municipio y asesores de la Secretaría de Gobierno que expresaron a los ejidatarios que liberarán la vialidad de lo contrario un grupo antimotin los retiraría. Alrededor de la 13:30 horas, se liberó el acceso.

Los manifestantes decidieron quedarse en el acceso procedente de bulevar Hermanos Aldama hacia la autopista, donde se encontraron con grupos antimotines de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). Permanecieron en el lugar hasta cerca de las 14:00 horas, una vez que fueron emplazados a una reunión formal.

