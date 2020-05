“Prefiero estar sola”, interpreta Danna Paola en nuevo tema

*Retoma frase de su personaje "Lu", de la serie Élite

México, 29 May (Notimex). –La cantante y actriz mexicana Danna Paola estrenó Sola, tema que, de acuerdo con la promoción previa, surgió a raíz de los cuestionamientos de los medios de comunicación a su situación sentimental, como el de la periodista Paty Chapoy en una entrevista realizada en 2019.

En aquel momento Danna Paola compartió “Tengo nuevo sencillo también”, a lo que Chapoy le respondió “Que debe llamarse ‘Sola’, por lo que me dices”, ante lo que la intérprete de Mala Fama, le contestó “‘Solísima’, se puede llamar. Viene un poco de las experiencias que tengo, me enamoro mucho de las personas y también me gusta tener muchos amigos”.

El fragmento de la entrevista, resultó ser una inspiración para Danna, quien retomó la entrevista para anunciar el nuevo sencillo, un tema que no sólo se encargó de escribir, sino que también se embarcó en la dirección del video oficial, el cual estrenó a un mes del lanzamiento de Contigo, canción que también realizó durante la cuarentena por COVID-19.

A 18 horas de su estreno, Sola consiguió más de un millón 800 mil reproducciones en la plataforma de videos YouTube, y en los comentarios, algunos usuarios compartieron fragmentos de la canción, la cual menciona: “Me va mejor sola, ¡ay! Sola con mi sombra, ¡mmm! Estoy mejor sola, sin promesas rotas”.

Al final de la melodía, de tres minutos con cinco segundos, la intérprete de Oye Pablo y Sodio, sentencia “I have feelings, bitch”, frase de su personaje “Lu”, en uno de los episodios la serie Élite, en la cual terminó su participación tras el final de la tercera temporada: “Si estoy llorando o se me quiebra la voz y no sé qué hacer es porque 'i have feelings, bitch', pero yo no lo hice”, refiere su personaje en la escena.