Acusa senadora "estocada final" de gobierno a energías limpias

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) debe explicar la modificación de los contratos en las tarifas de interconexión porque el incremento repercutirá en los consumidores, ya que se tomó el acuerdo de manera privada, sin una sesión pública, señaló la senadora Xóchitl Gálvez quien opinó que todo parece indicar que se dio "estocada final" a las energías limpias.

Recordó que hace 30 años "las empresas que tenían que empezar a competir en el mercado internacional empezaron a invertir en energías limpias, para abastecerse de energía; esos son los contratos que el día de ayer (jueves) fueron modificados en las tarifas de interconexión.

"Se estima que puede subir hasta 10 veces su valor la tarifa, se estima, porque nadie conoce el decreto, hasta el día de hoy es un secreto ese decreto, cuando debía de ser un tema público", acusó en rueda de prensa virtual.

"Quiero decir una cosa: hoy CFE produce la electricidad más cara que el sector privado, hoy México produce 20 por ciento más cara la electricidad que Estados Unidos.

"Por eso los privados se vieron en la necesidad de buscar energía confiable y más barata, porque no sé si se acuerdan de los apagones, tenías que dar un 'moche' para que te conectara CFE, era un desastre el servicio eléctrico hace 30 años en nuestro país", criticó la también integrante de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado.

Para la legisladora del PAN, "todo parece indicar que la CRE le dio la estocada final a las energías limpias en nuestro país.

"Quisiera reiterar que cuando me opuse a que se nombrara a gente sin perfil en la CRE pues justamente era porque lo que pretendía el gobierno era apoderarse de la CRE, tener a personas absolutamente incondicionales, incapaces de dar un debate como el que debieron haber dado ayer, de cara a los ciudadanos".

Admitió que era necesario hacer un ajuste a las tarifas que pagan las empresas privadas. "Por supuesto que el gobierno está en su derecho de pedir que la CFE incremente las tarifas a los privados, pero también todos tenemos derecho a conocer cuáles son los argumentos por los que se van a incrementar estas tarifas.

"Me parece lamentable lo que pasó el día de ayer, que al día de hoy no se conozca lo que se reguló, lo que se dictaminó, que sea tan secreto que no haya habido una sesión pública donde se haya debatido el por qué era necesario incrementar, y miren que yo coincido que una parte de la tarifa era necesario actualizarla, por supuesto que quisiera precisar qué es lo que ha pasado".

Añadió que esa decisión forma parte de otras determinaciones en contra de la producción de energías limpias; "primero hubo esta intentona de eliminar los certificados de energía limpia, que son un incentivo para las energías renovables; después vino esta intentona del Cenace de sacar de operación a las energías renovables", finalizó.