Recursos para atender violencia de género, exigen Morena y PRD

Al exhortar a la Secretaría de Hacienda a que se esclarezca el destino de los recursos asignados a los programas de atención a la violencia de género, el PRD y Morena en la Cámara de Diputados solicitaron que sean considerados como prioritarios y se reasigne presupuesto durante la pandemia por COVID-19.

La legisladora Lorena Villavicencio, de Morena, señaló que Hacienda tiene un saldo pendiente para que los recursos destinados a prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia de género sean considerados como planes prioritarios durante la emergencia sanitaria.

Ante ello, en entrevista, manifestó que no sólo debería mantenerse el presupuesto aprobado sino que también es necesaria una reasignación de presupuesto para atender la violencia contra las mujeres. "La integridad y vida de las mujeres está de por medio", alertó.

Por lo anterior, reiteró la demanda de los diputados federales de que en apego a lo establecido en el Artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se garanticen los recursos del Anexo 13 "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres", y se den recursos adicionales ante el aumento de llamados de auxilio durante el confinamiento.

Por su parte, el grupo del PRD exigió que las medidas sanitarias sean diseñadas con perspectiva de género y se enfoquen en garantizar la vida e integridad de las mujeres, principalmente ante esta pandemia.

Denunció que se ha incrementado la violencia contra ellas, sin embargo la única respuesta que hay desde las instancias encargadas de diseñar las políticas para las mujeres es la justificación ante la falta de medidas efectivas.

En un comunicado, la bancada del PRD compartió la preocupación que genera la pandemia y expresó que la situación obliga a revisar las prioridades presupuestales.

Solicitó además a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise el ejercicio del gasto de los recursos etiquetados en el Anexo 13 destinado al programa Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

En este sentido, el grupo del PRD exhortó a entregar a la brevedad los recursos necesarios para el funcionamiento de las Casas de la Mujer Indígena, en todo el territorio nacional, a fin de salvaguardar la integridad física y la vida de las mujeres en el confinamiento por la emergencia sanitaria.

Reprobó que las autoridades de Hacienda determinaron que, como las mujeres no se pueden reunir, las Casas de la Mujer Indígena no se encuentran funcionando y, consecuentemente, no necesitan los recursos, sin tomar en consideración que, en muchas ocasiones, son la única salida que tienen las mujeres para conservar su propia vida.