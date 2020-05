Suman mil 341 contagios de COVID-19 y 101 muertes en Nuevo León

La Secretaria de Salud en Nuevo León reportó este jueves que, de ayer a hoy, se registraron 60 casos más de COVID-19, para sumar mil 341, y además se presentaron nueve muertes más para llegar a un total de 101 por causa del virus.

El titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, comentó que además hay mil 122 pacientes cuyo diagnóstico dio positivo al contagio en hospitales y laboratorios privados, pero que aún no han sido reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

De la misma forma, se tiene el registro de 139 pacientes que presentan los síntomas del contagio, por lo que se les considera sospechosos, hasta que se obtengan los resultados de sus análisis clínicos.

“Nueve defunciones es un número altísimo, no quisiera que falleciera ninguna persona, necesitamos cuidarnos, de las personas que fallecieron el día de hoy, algunas de ellas no tenían comorbilidad, no eran diabéticas, no eran hipertensas, no tenían cáncer, eso nos preocupa a todos los médicos”, señaló.

Detalló que de las 101 defunciones que se acumulan al día de hoy, 56 están en el rango de edad de entre 60 años y más; 38 en el de 45 a 59 años y 7 en el de 25 a 44.

El Secretario de Salud destacó que hasta el momento se han realizado 26 mil 903 pruebas de detección del virus, de las cuales 24 mil 301 han resultado negativas.

“En cuanto al tratamiento que reciben los pacientes el 93 por ciento es atendido en su casa con suministro de medicamento para los síntomas, es decir paracetamol para la fiebre o el dolor de cabeza o el dolor de los músculos y articulaciones, porque no hay un tratamiento específico”, expresó.

El resto de los pacientes que son 248 permanecen hospitalizados, de los cuales 173 son casos confirmados de haber contraído el virus y 75 están como sospechosos.

“Vamos a tener muchos más pacientes hospitalizados si no nos cuidamos y no nos van a alcanzar las camas, ni los hospitales”, señaló.

El funcionario estatal concluyó al mencionar que se han recuperado satisfactoriamente y ya fueron dados de alta mil 249 pacientes.