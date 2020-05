Ningún investigador será despedido tras recorte presupuestal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el recorte de 75 por ciento a los capítulos 2000 y 3000 relacionados con materiales y suministros y servicios generales fue una orden de la Secretaría de Hacienda a todas las dependencias federales y no solo al área de investigación.

Ante la preocupación de los centros públicos de investigación científica sobre el riesgo que corren ante este ajuste presupuestal, López Obrador afirmó que ningún trabajador será despedido.

“No van a ser despedidos (...) Es poner orden, no es afectar, no se va a quitar a ningún trabajador. Es poder reunir esos recursos, todos, ver si se están destinando a propósitos justos, a causas justas, pero no se van a eliminar. El llamado de Hacienda es general, en todo el gobierno, no (afecta) porque se ve cada caso”, aseveró.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario argumentó que está demostrado que había abusos (en los recursos) por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Para que quede claro es: se toma una medida, aplica para todos, aplica para presidencia. Mis gastos para mis giras son 250 mil pesos al mes. ¿Saben cuánto costó el servicio de internet en el último viaje que hizo el presidente Peña a Argentina? Siete millones de pesos. Para mis viajes, para todo, 250 mil pesos”, sostuvo.

El mandatario señaló que este año la presidencia ejercerá sólo 600 millones de pesos, cifra muy por debajo de los tres mil 600 millones que fueron ejercidos en 2018.

“Todos tenemos que apoyar y más si no vamos a resultar afectados, si no es nada más por una cuestión ideológica, una concepción conservadora. Yo los entiendo porque fueron 36 años de predominio, de dogmas neoliberales y les cuesta mucho trabajo aceptar la nueva realidad”, expresó.