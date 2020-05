Festival de Cannes revelará su selección oficial en junio

Aunque la edición 2020 del Festival de Cannes tuvo que ser cancelada a raíz de la pandemia por COVID-19, los organizadores de la justa cinematográfica anunciaron que tendrán una selección de títulos que llegarán a otros festivales con el mismo corte.

A nombre de Pierre Lescure, presidente del Festival de Cannes, y Thierry Frémaux, delegado general del mismo, la justa compartió en su portal oficial, que la selección oficial será anunciada el próximo miércoles 3 de junio a las seis de la tarde, esto a través de su sitio y de las redes sociales del festival.

“El evento tendrá lugar como todos los años desde la UGC Normandie en París. En esta ocasión, el delegado general del festival revelará la Selección Oficial 2020, compuesta por películas que se beneficiarán por su estreno teatral y su presentación en ciertos festivales de la etiqueta de Cannes”, manifestó el Festival en su portal.

Asimismo, el Festival de Cannes, precisó que del 22 al 26 de junio se realizará, de forma virtual, la Marché du Film, un evento que, de acuerdo con el portal oficial: “Permite que los profesionales del sector de todos los orígenes obtengan fondos, aprovechen las oportunidades comerciales, aumenten su visibilidad, exploren las últimas innovaciones del mercado”.

La Marché du Film Online, nombre que recibió por su modalidad, tendrá reuniones virtuales, proyecciones en línea, programas y conferencias, además de puertos virtuales para los agentes de ventas e instituciones; el precio de las acreditaciones es de 95 euros, antes del 29 de mayo, y posteriormente tendrá una tarifa de 195 euros.

En una entrevista que Thierry Frémaux concedió a The Hollywood Reporter, explicó que la selección oficial incluirá entre 50 y 60 películas; sin embargo, no habrá competencia, ni la selección Un Certain Regard: “La crisis haría estos aspectos inapropiados, incluso ridículos. Pero la selección que lanzaré, junto con mis comentarios el 3 de junio, arrojará luz sobre lo que podría deparar el otoño”.