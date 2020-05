PRI pide a López-Gatell no repartir culpas por manejo de la salud

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que el gobierno federal actual dejó hecho un desastre el sistema público de salud.

Ayer, durante la comparecencia del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, ante senadores, acusó que fue durante los gobiernos neoliberales emanados del PRI y del PAN, son los responsables de las muertes por COVID-19 en el país.

El dirigente afirmó que culpar a administraciones pasadas sobre lo que sucede en el sistema de salud es un reflejo de la incapacidad y negligencias de las autoridades sanitarias en turno.

“Las expresiones del subsecretario Hugo López Gatel de que el PRI es responsable de lo que sucede hoy, el reflejo de la incapacidad de la Secretaría de salud. Lamentamos que ante el desastre que ha provocado al sistema de salud en México buscan culpables para justificar su ineficiencia“, reprochó el priísta.

El exgobernador de Campeche puntualizó que durante los gobiernos del PRI no había manifestaciones por falta de medicamentos o insumos médicos, además de que los hospitales de alta especialidad operaban con normalidad.

“Seamos claros: durante los gobiernos del PRI no hubo huelgas en los hospitales por falta de seguridad para los médicos, los padres de niños con cáncer no hacían huelgas de hambre por falta de medicamentos y no había incompetencia en altos niveles de la salud pública”, sostuvo.

En su comparecencia ante legisladores de la Cámara Alta, Hugo López-Gatell acusó que durante el modelo neoliberal se propició la pandemia de enfermedades crónicas que hoy afectan a la población.