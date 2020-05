Iraida Noriega comparte nuevo tema desde su “nave espacial”

*La cantautora interpretó canciones de Gustavo Cerati y los Rastrillos en el tercer Festival Contigo en la Distancia

Por Aura Fuentes

México, 27 de mayo (Notimex).— Desde su “nave espacial”, como denominó al conjunto de teclado, los loops y la computadora desde la que estaba grabando, la cantante de jazz Iraida Noriega participó en el tercer Festival Contigo en la Distancia. Aunque sería la tercera en salir a cuadro, hubo un cambio en la programación y apareció en cámara después del grupo Sangre Maíz, un par de minutos antes de las 15:00 horas, ayudada en la filmación por Nicolás, para presentar su canción “Nada será igual”. “De hecho es tan nueva que todavía tengo la letra ahí y me voy a apoyar, es una canción que salió hace unos días alrededor de estos tiempos”, indicó previo al tema, tras lo cual, la cantautora nacida en la capital mexicana siguió con “Sulky”, una canción de Gustavo Cerati. “Lo que más me gusta de esta canción es imaginarnos de viejos, sin ganas de volver, y también me gusta mucho la primera frase: ‘esta madera necesita un corazón, que la humedezca; llena de polvo aguardaba en un rincón, mi canción vieja’. Es una gran rola y espero que les guste el arreglo que le hice”. Iraida Noriega continúo con un tema con mucha historia, pues explicó que hace muchos ayeres tenía la primera parte de esta idea y sólo la frase inicial, tras lo cual la dejó durante años e incluso la olvidó, hasta que hace un par de años la retomó y salió la segunda parte de la letra, fue así que interpretó “Time to give love”, sencillo que le parecía muy atinado para “nuestros tiempos”. Iraida confió que a la gente le haya gustado el recital que preparó; en lo personal destacó que le gustó la experiencia, porque también redescubrió su casa y los ángulos desde donde se pueden dar las cosas... optó así por mostrar su “nave espacial”. Tras agradecer a los ciberespectadores, se despidió con un arreglo que hizo a “No me doy cuenta”, de los Rastrillos, una banda que dijo adorar con el alma.