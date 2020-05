Pobladores impiden sanitización en San Antonio de la Cal, Oaxaca

Pobladores del municipio oaxaqueño de San Antonio de la Cal se opusieron a que personal sanitario realizara trabajos de fumigación y sanitización en los espacios públicos.

A través de vídeos y fotografías difundidas en redes sociales, se muestra a los lugareños portando piedras y palos, con los cuales agredieron a quienes realizarían la medida sanitaria.

“Que venga la regidora de Salud a decirnos por qué vinieron a fumigar al Pueblo. Aquí no hay nada de dengue, aquí no hay nada de esa enfermedad que dicen, el covid, no hay”, expresó una lugareña.

De acuerdo con el testimonio de un trabajador afectado, él y sus compañeros se resguardaron en una oficina del Palacio Municipal, no obstante, el lugar fue atacado con piedras y bombas de humo.

Tras estos hechos, elementos de la policía municipal arribaron al lugar para resguardar al personal que llevaría a cabo la fumigación, en tanto que las autoridades municipales suspendieron la labor.