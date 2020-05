Alcalde de León confirma reactivación de zapateros y centros comerciales

Amparado en el Semáforo Estatal de Reactivación, el presidente municipal de León, Héctor López Santillana, estableció el 1 de junio para reactivar la industria zapatera al 30 por ciento de su capacidad, además de 17 centros comerciales para vender sus productos.

No obstante, el edil advirtió que la predicción de la propia Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), es que el pico de contagios de COVID-19 se dé entre el 8 y 22 de junio, con 40 a 50 diarios.

De hecho, el corte del registro epidemiológico de este miércoles, indica que León sumó 35 contagios, acumulando al momento 514 casos confirmados, 476 por contagio comunitario, 18 defunciones, 140 recuperaciones y se investiga a 386 pacientes.

La decisión fue confirmada por el alcalde leonés en rueda de prensa virtual, junto con líderes de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capítulo León (Amexme).

“No es lo mismo el protocolo para el sector calzado, que, para la industria de alimentos y la construcción, así que cada uno de ellos ha estado trabajando con expertos y con el acompañamiento de los elementos de seguridad y protección civil del estado y municipio para definir las medidas de prevención”, dijo López Santillana.

Gabino Fernández Hernández, presidente de la Canaco, justificó la apertura de los centros comerciales al significar dos mil unidades de trabajo repartidas.

“Se respetará un cliente por cada 20 metros de tienda en piso, y esto se define con la Dirección de Turismo y con la Dirección de Desarrollo Económico, se revisa si se podrá un indicador en la entrada”, expuso.

Leticia Venegas, presidenta de Amexme León dijo que las empresarias se apegarán a las medidas y destinarán recursos, a pesar de no tener ingresos, para seguir con los protocolos sanitarios y únicamente operará el 17 por ciento de sus 110 afiliadas.

Finalmente, el alcalde Héctor López Santillana comentó que si se observan incrementos en los contagios en algún sector económico se dará marcha atrás para regresar al distanciamiento social.

“La primera parte tiene que ser el convencimiento ciudadano. Me preocupa mucho que todavía hay gente en la población, que piensa que esto es una exageración, o es una invención. Yo solo le pido a Dios que la gente que no lo cree, que no se infecte”, advirtió.