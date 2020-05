Discutiremos la alimentación en México cuando pase pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente abordó el tema de las enfermedades que más se registran en México, y que con la pandemia de COVID-19 generaron un mayor número de muertes; por ello aseguró que una vez que concluya la emergencia sanitaria se deberá abrir el debate para discutir la alimentación en México.

Durante su conferencia matutina de este día, el mandatario aseguró que con el regreso de actividades en el país, no sólo se debe cuidar el que la población no se contagie del virus, sino que además no se sigan desarrollando enfermedades cardiacas, diabetes y obesidad.

“Vamos a entrar a una nueva etapa (…) debemos de continuar con la sana distancia y a cuidarnos, pero también es cuidarnos para no padecer de enfermedades como la diabetes, como las enfermedades cardiacas, la obesidad (…) hay que procurar que nadie pierda la vida, pero ¿cuántos fallecen por infartos en el país?, ¿cuántos fallecen por diabetes?, entonces, son cifras muy altas”.

“Tenemos que seguir cuidándonos. Mientras no tengamos vacuna, pues vamos a seguir padeciendo de contagio, no en la misma magnitud, eso esperamos, pero sí tenemos que continuar con nuestras medidas de sanidad y cambiar en muchas cosas, ya vamos también a hablar de eso, o sea, la alimentación”, aseguró.

Según el Ejecutivo federal, se debe priorizar lo preventivo para que no continúen las muertes generadas por infartos o de fallas al cuerpo que se desencadenan por la obesidad; pues anteriormente no se hablaba de ese problema de salud pública.

“Esas eran enfermedades silenciosas, había, así como una especie de acuerdo de silencio en algunas enfermedades, y son recientes las enfermedades del corazón, la diabetes, se incrementaron mucho en los últimos tiempos y están muy vinculadas a la alimentación, y a la falta de ejercicio, y a la falta de deporte, pero no se hablaba de eso.

“Todavía hasta hace poco la discusión por lo del etiquetado, como si estuviésemos muy bien y no hiciera falta. No estoy diciendo que sólo es por los productos industrializados que se tiene diabetes, no, hay también otras causas, pero también por eso; o sea, había un regateo en ese sentido”, criticó.