Presenta comercio y turismo protocolo para el regreso de actividades

Tras perder al día unos ocho mil 400 millones de pesos por el cierre de actividades por el Covid-19, al comercio, servicios y turismo le urge su reapertura y le preocupa no saber cuándo podrá regresar a las actividades.

En videoconferencia sobre la presentación de los protocolos sanitarios para el regreso a las actividades, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) aseguró ha tomado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las secretarías de Salud y de Economía y del IMSS, para garantizar a trabajadores y usuarios espacios libres de contagios y rebrotes.

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, indicó “que en tanto no se cuente con una cura tendremos que seguir conviviendo con el coronavirus, pero debemos hacerlo de manera segura, porque no se puede seguir manteniendo paralizada la economía, ya hay muchas micro y pequeñas empresas que ya no cuentan con recursos para seguir manteniendose”.

Destacó que “es apremiante atender la contingencia económica derivada de las condiciones de la emergencia sanitaria, pero hay que hacerlo con responsabilidad y seguridad”.

Reconoció que en muchos de los más de cuatro millones 800 mil establecimientos del sector terciario se tendrán que adaptar espacios físicos para evitar la proximidad de los usuarios y las aglomeraciones.

Incluso deberá capacitarse a los trabajadores para que conozcan y adopten los lineamientos, para que ellos mismos extremen precauciones en sus traslados en el transporte público de su casa al centro de trabajo, a fin de evitar rebrotes de la enfermedad, dijo López Campos.

La directora de Atención a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Concanaco Servytur, Francisca Lascares, quien fue la encargada de presentar el Protocolo de los Comercios Servicios y el Turismo para el regreso de la actividad Económica, reconoció que el reinicio de actividades las dictará la autoridad de manera paulatina y por regiones, de acuerdo con un semáforo que indicará el grado de contagios y el tiempo para volver a las actividades.

El objetivo del protocolo, expuso, es garantizar a través de un marco normativo que incluso considera directrices de la Ley Federal del Trabajo, cómo regresar a las actividades a través de la sana distancia, lavado de manos, conocer quién es parte de grupos vulnerables para que se quede en casa.

En el caso de los comercios se habla de cómo se debe trabajar, quiénes deben reportar a los patrones su salud, el trato a los clientes y hasta proveedores. Igualmente, el protocolo trata de cómo iniciarán los trabajos en hoteles y restaurantes, quiénes deben tener espacios profundamente sanitizados, disminuir el aforo de los usuarios, entre otras precauciones para evitar rebrotes.

Reconoció que aún no hay fecha de regreso a las actividades, pero la Concanaco Servytur recomienda a sus agremiados avanzar en los trámites para estar certificados ante las autoridades correspondientes de que se cumple con las medidas de prevención.