Socorro Venegas narra historias de sobrevivientes a catástrofes

*La escritora conversó sobre su libro "La memoria donde ardía" y del poder de transformar el dolor en belleza

Por Víctor Jesús González

México, 27 de mayo (Notimex).— Cuando una mujer explora los abismos de la condición humana surgen libros de relatos como La memoria donde ardía, como se pudo ver en la charla que sostuvo, en redes sociales, su autora Socorro Venegas (San Luis Potosí, 1972). La narradora mexicana señaló que “en el libro hay historias que buscan la mirada de quienes han sobrevivido a catástrofes y cuando digo 'catástrofes', de verdad no quiero usar ninguna otra palabra, porque hay algunas, como ésta, que no solo no tienen sinónimos, también no necesitan ningún adjetivo. “Quienes hemos pasado por ahí, en esos momentos de ruptura vital… sabemos que lo que puede salir de esos territorios, puede significar hablar de seres transformados, de cambios radicales en la vida de quien padece esas circunstancias, lo que cual significa, muchas veces, atravesarse a sí mismo”. Detalló que por eso La memoria donde ardía es un libro donde se encuentran muchas formas de acercarse a los abismos vitales, “pero quiero aclarar que cada personaje busca una salida, es decir, en ellos queda algo que lo usan para encontrar la esperanza y convertirse en sobrevivientes”. Socorro Venegas aseguró que “alguien que es capaz de evitar saltar por la ventana, evitar no tirarse al pozo en medio de la más terrible experiencia… es alguien capaz de asimilar lo que sucede y es alguien capaz de transformar el dolor en belleza”. La escritora agradeció la actividad organizada por una reconocida librería, pues consideró que “cuando un editor hace un evento como este, no está pensando en la persona, está pensando en el libro”; de igual forma, agradeció a las personas que la escucharon desde su casa.