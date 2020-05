"La llamada" versión Panamá retrata el confinamiento ante COVID-19

Retratar la realidad que se vive en distintos puntos de América y Europa en relación a la pandemia generada por el COVID-19 es el eje del cortometraje titulado La llamada, del que parte fue grabado desde la casa del actor panameño Daniel Márquez y que se integrará al proyecto dirigido y escrito por el cineasta mexicano Octavio Maya Rocha.

La llamada es una historia que se desarrolla en una videoconferencia, cada uno de los cortos se integrará al serial filmado en distitos países, con teléfonos celulares y con diferentes actores.

"Es un reto, pero también tenía claro que al ser una videoconferencia el actor tenía que expresarse con su cuerpo, con sus gestos, tocarse el pelo o quitarse los lentes. Había que coordinar y ensayamos un par de días previo a la grabación, aprovecho estas nuevas tecnologías de grabar la videollamada y en ese sentido es matizar los tonos de voz.

"El guión se hizo para la situación panameña y lo que le comenté a Daniel es que más que lo que se podía contar como historia, me parecía una gran pieza de actuación y estar cambiando anímicamente", comentó el director Octavio Maya Rocha en videoconferencia en la que participó Notimex.

La búsqueda es crear y proponer en una época en la que es tan importante la conexión en línea entre unos con otros, sobre todo en momentos de dudas, incertidumbre y preguntas sin respuesta.

"El actor me platicaba de cómo estaba el confinamiento en Panamá y me llamó la atención que se podía salir dos horas dependiendo el día para hombres y mujeres, mientras que en México la gente sigue saliendo y es una situación un poco grave. Es una historia que conjuga dos géneros, por un lado el drama y por el otro la comedia", agregó Maya Rocha.

La interpretación del personaje, en este caso, corre a cargo del panameño Daniel Márquez, que en su carrera de cerca de 32 años se ha desarrollado entre la televisión y el teatro.

Aunque se conocieron en el filme Hands of Stone, que estelarizaron Edgar Ramírez, Ana de Armas y Robert de Niro, Daniel también ha sido coach de diálogos de diversas estrellas internacionales.

"Se me planteó este nuevo reto de grabar a distancia y me pareció interesante, conociendo el trabajo de Octavio. El reto es porque no tienes la oportunidad del corte ya que la grabación se hizo lineal a una sola toma, aunque lo grabamos más de una vez", contó Márquez.

La historia -con una duración de 9 minutos con 42 segundos- plantea a un papá que busca contactar a su hijo que se fue a Nueva York después de una discusión acalorada, por lo que trata de arreglar las cosas a través de un mensaje de videoconferencia.

"Una de las cosas que me motivó a trabajar fue el tema humano y de actualidad porque es una realidad. Es el tema de dificultad y el hecho del personaje que en otras circunstancias hubiera encontrado otra solución. Siempre pongo la pregunta de ¿que pasaría si un hijo mío hubiera partido a otro lugar tan conflictivo y no tener noticias de él.

"En los últimos diez años he tenido pérdidas muy importantes, mi papá, mi mamá, un hijo, una hermana que murieron. Quedaron como un archivo de sensaciones que me resultaron fáciles para este personaje porque lo imaginaba". El actor continuó compartiendo parte de sus vivencias de las que echa mano para su interpretación: "Un hijo que adopté me habló para ir a la playa y quedó de llamarme mañana, pero eso nunca llegó porque murió ahogado ese día, aunque lo encontraron siete días después. Me identifiqué mucho con el personaje por esa razón, viví la misma incertidumbre".

Para Octavio Maya Rocha la sensación es de ocupación, al sentirse satisfecho de contar situaciones particulares desde diversas latitudes en un momento en el que la industria debe unirse, ser creativa y propositiva ante una crisis que, en un principio, podría pararlo.

"Este tipo de cinematografía va a pesar por la situación económica que va a prevalecer, va a ser una herramienta útil para quien quiera contar historias. Ya se puede hacer una película con un celular, se dice muy al aire pero esta es la prueba viviente que se puede hacer bien y tener un impacto", afirmó.

El soundtrack corre a cargo de Sr. González, creador de la canción Eso no me lo vas a quitar con Combo Movox, un tema que también forma parte del primer EP de la agrupación.

"Mi acercamiento con Octavio fue porque hace unos meses grabamos unas sesiones para las redes del grupo tocando en vivo y ahí surgió una amistad. Cuando estaba pensando en este proyecto le pareció un tema ideal.

"Habla de que aún siendo desposeído de todo, lo que nos queda es la patria más inmediata, nuestro propio cuerpo. Se ha vuelto un tema emblemático en estos días de encierro, donde aparentemente esas cosas materiales con las que solíamos convivir continuamente ahora nos damos cuenta que no son tan necesarias", señaló.

Con guiones diseñados de acuerdo a situaciones particulares, la idiosincrasia y el lugar, este serial se piensa inscribir en algunos festivales, a la espera de reunir las partes de países y ciudades como Brasil, España, Francia y Los Angeles, para lanzarlo por alguna plataforma digital.