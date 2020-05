Miranda! toca la crisis de los cuarenta en "Casi feliz"

El dúo argentino Miranda!, conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, lanzó su reciente sencillo Casi feliz, corte musical que forma parte de la banda sonora de la serie del mismo nombre, y que aborda la problemática y reflexiones que trae consigo la llamada crisis de los cuarenta.

Casi feliz, una serie de comedia argentina para Netflix que se estrenó el 1 de mayo de 2020, narra la historia del poco famoso locutor Sebastián, quien fluye en su vida cotidiana e intenta encontrar un lugar en el mundo, mientras se ocupa de sus dos hijos y su exesposa, a quien todavía ama; el tema musical corre a cargo de Miranda!.

"Nos encargaron la canción para la serie y por lo menos yo me identifiqué con la historia, si bien yo no me siento en crisis, uno calcula que a la edad de cuarenta y pico ya viviste la mitad de tu tiempo y te queda la otra mitad, entonces vienen esos momentos de balance que no tienen ningún sentido”, comentó Sergi en entrevista con Notimex.

“Vimos la manera de hacer una canción para la serie y que se adapte a nuestro repertorio; es decir, que tenga nuestra personalidad musical y estética, no queremos cambiar por adaptarnos a otra cosa, pero vimos que los dos universos podrían estar juntos y fue por eso que aceptamos la propuesta”, puntualiza

Sobre el video musical, ya disponible en YouTube, y el cual se grabó vía remota con los celulares de los argentinos, Juliana indicó: “fue algo casero que se adapta muy bien a la lírica que tiene la serie. Lo que hicimos cobró coherencia con la letra de la canción, además fue un trabajo muy fino de edición, porque Alejandro y yo nos grabamos con nuestros celulares, quedó re bonito”.

Miranda!, debutó en 2001 pero saltó a la fama con su tema Don, en 2004. Los argentinos admiten ser más reflexivos con sus letras, después de 19 años de trayectoria: “no hay ninguna canción de nosotros que no hable de una relación amorosa; sin embargo, en este nuevo tema se toca algo distinto, porque son sensaciones de uno consigo mismo y es algo que nunca habíamos explorado”.

El dúo pop continúa trabajando a distancia y tiene en puerta el lanzamiento de su próximo álbum, donde se incluye Casi feliz. No obstante, Ale y Juliana se reservaron el título del sucesor de Fuerte, pues advierten que será una sorpresa.