Matthew McConaughey dona mascarillas a hospitales de Texas

El actor estadounidense Matthew McConaughey y su esposa, la modelo brasileña Camila Alves, donaron 110 mil mascarillas a hospitales de la ciudad de Texas, Estados Unidos.

La lucha contra el COVID-19 por parte del actor de How to Lose a Guy in 10 Days o Dallas Buyers Club, interpretación que lo hizo acreedor a un premio Oscar como mejor actor en 2014, ha sido constante. Ahora cargó su automóvil de cajas para hacer la entrega, al igual que lo hicieron en abril pasado.

"Gracias a @lincoln por donar 110 mil mascarillas: Camila y yo salimos a la carretera para llevarlas a algunos hospitales rurales más necesitados en Texas", escribió el actor en sus redes sociales acompañado de una fotografía utilizando una de sus mascarillas blancas y unos gorros de protección.

McConaughey donó anteriormente 80 mil de estos productos esenciales en Austin y Nueva Orleans en conjunto con la organización BStrong de Bethenny Frankel. Además sorprendió a un asilo en una noche virtual de bingo y participó con un mensaje en las clases de graduación virtuales 2020, sobre todo para la Universidad de Texas en Austin, donde estudió.