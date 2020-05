Círculo A impulsa iniciativa de apoyo al sector artístico

*La venta de obras irá a los creadores, quienes a su vez, participan en una dinámica de apoyo a causas sociales

Por Ángela Anzo

México, 26 de mayo (Notimex).— Crear alianzas y colaboraciones entre artistas permitirá hacer frente a la crisis que vive este sector en México y otras partes del mundo a causa de la pandemia, por ello, Circulo A ha impulsado una iniciativa de apoyo mutuo entre creadores y sociedad. Se trata de “VITAL: Coleccionismo de arte y apoyo a causas”, un proyecto que busca dinamizar la economía del sector artístico, impulsar el coleccionismo de piezas de arte y solidarizarse con grupos y comunidades afectadas por la crisis del COVID- 19. En entrevista con Notimex, Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual, gestor y creador de la iniciativa, habló sobre dicha plataforma, la cual surge como respuesta a las actuales condiciones que se viven en este gremio en una dinámica de apoyo mutuo. “Durante el confinamiento he visto a muchos amigos y colegas preocupados por la cancelación de exposiciones, ventas y muchos de los proyectos que tenían, pues este fue uno de los primeros sectores que se congeló y detuvo sus actividades; y al mismo tiempo vi que puchos estaban tratando ayudar a otros a pesar de esta situación precaria, lo que me conmovió mucho”. Fue así que decidió crear este proyecto en el que convocó a un grupo de reconocidos artistas plásticos, quienes ofertan su obra directamente con los compradores, recibiendo las ganancias totales y donando un porcentaje de ellas a grupos o causas humanitarias, filantrópicas o sociales. “Lo que hace VITAL es ser la plataforma de contacto para que los posibles coleccionistas y la gente interesada en estas piezas contacte directamente a los artistas, haga la negociación y arregle con ellos la compra, sin necesidad de intermediarios”.

Gestionarse como gremio

Miguel Rodríguez explicó que una de las características de los artistas que conforman esta primera ronda del proyecto es que todos tienen una reconocida trayectoria, gozan de proyección nacional e internacional, además de una producción y propuesta sólida e interesante. Entre los artistas participantes están Jeannette Betancourt con "Takilsuhkut" (retorno a la naturaleza), Beatriz Díaz con "Geographica, December 1977", Bruno Bresani con "Vestigio 1", Ricardo Atl con "Dos Faunos" , Carlos Limas con "40", Roy Meuwissen con "Terra Incógnita", Enrique Méndez de Hoyos con "Muna Espejos", y Cristina Ochoa con "Las flores del mal". Parte de las ventas de estas piezas se donarán a AMANC Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P., el Programa de capacitación a médicos para pacientes con diabetes y COVID-19 de la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México AC; Causa Blue Diamond para artistas mujeres con enfermedades crónicas en CDMX, KIND / Kids In Need of Defence, entre otras. Señaló que además del gusto y el disfrute de estas piezas artísticas, las cuales interpelan, comunican y promueven experiencias estéticas, comprar arte también puede ser una inversión a largo plazo, pues dentro de este mercado una pieza que se adquiera hoy puede multiplicar su valor y tener ganancias en el futuro. “Siempre me he movido un poco desde la autogestión, creo que parte de nuestro trabajo como artistas es exigir a las autoridades de cultura que hagan lo que les corresponde, pero también ver qué es lo que nosotros podemos gestionar, pues como gremio nos debemos organizar para aportar algo al sector”. Para conocer más y apoyar a esta iniciativa se puede ingresar a la página https://circuloa.com/vital/, seleccionar alguna de las citadas piezas en las que parece toda la información y la causa a la que se destinará la donación. Círculo A es una iniciativa independiente que busca impulsar el potencial de los artistas visuales de la región de habla hispana información relevante de este campo.