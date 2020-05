Emite SSC recomendaciones para prevenir accidentes en motocicleta

El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a los motociclistas para evitar accidentes.

A través de su cuenta de Twitter (@OVIALCDMX), indica “#MovilidadCDMX te compartimos algunos tips para prevenir accidentes cuando vas en motocicleta”.

Entre las sugerencias de la dependencia están no transitar en paralelo con otros motociclistas, mantenerse visibles en todo momento, cuidar del punto ciego al conducir, respetar los semáforos en rojo y tener cuidado con los niños en las calles.

Además de respetar las señales de alto, no rebasar en curvas, tener cuidado con los obstáculos que se presenten sobre la vialidad, así como no transitar entre otros vehículos, circular por vialidades permitidas, y no obstaculizar la zona peatonal.