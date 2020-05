Simon Cowell reveló que han innovado el set de “America’s Got Talent”

El agente de talentos Simon Cowell compartió que la décima quinta temporada America’s Got Talent tendrá talentos increíbles, además de innovar para continuar con las presentaciones ante las nuevas reglas de salud por la epidemia del coronavirus.

Cowell, comentó en entrevista con People que han innovado la manera de hacer los episodios del programa, pues han elaborado tres diferentes escenarios con la finliadad de que las presentaciones en vivo de los participantes puedan llevarse a cabo, con o sin público, o con audiencia limitada.

“Cada uno de ellos funciona de manera creativa. Lo más importante es que tenemos que asegurarnos de que, dado que las personas han hecho una audición, tengan la oportunidad de competir de manera segura como lo hacen normalmente, y tengan la oportunidad de ganar un millón de dólares, o al menos aparecer en el final”, confirmó.

Para él y para el equipo de America’s Got Talent, es importante continuar con el proyecto creando soluciones que les beneficien a todos, siempre con la finalidad de que los participantes puedan hacer lo suyo sobre el escenario, y adelantó que en la próxima temporada habrán participantes “increíblemente talentosos”.

Simon, explicó “Definitivamente le da a la gente la oportunidad de hacer lo que normalmente harían cada año y de asegurarnos de que cumplimos nuestra promesa de que van a competir. Habrá finales y habrá un ganador. Alguien se irá con un millón dólares”.

El agente de talentos espera que la situación actual pueda resolverse y las cosas continúen como antes: “No sé cuánto tiempo va a durar, pero diría que, al salir de esto, esperamos volver a la normalidad con relativa rapidez”.

Finalmente, resaltó que esta nueva forma de crear contenido, no será perdurable: “Algunas de las nuevas innovaciones que ya he visto en otros programas me muestran que hay diferentes maneras de producir estos programas donde la calidad no se ve afectada, pero no creo que el futuro sea estos programas remotos. Es necesario en este momento, pero no es el futuro”.