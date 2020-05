Régulo Caro pausa el regional mexicano para incursionar en el pop-rock

El cantante estadunidense Régulo Caro decidió hacer una pausa como intérprete de música regional mexicana para presentar un proyecto en el que experimenta en los géneros pop, rock y reggae, hasta ahora ya liberó los cortes Mi piel no te olvida, Ahora y para siempre y Hábitos per(versos).

“Era algo que quería explorar, siempre he compuesto canciones así, entonces se dio la oportunidad. La que me animó a lanzarlo fue mi esposa porque a ella siempre le ha gustado la música romántica que hago, más allá de los corridos, así que decidí hacerle un regalo”, compartió el músico en entrevista con Notimex.

Caro es conocido por ser intérprete de temas con acompañamiento de banda, pero también de canciones con toque norteño y sierreño-banda desde 2010 con su álbum debut Música, Pólvora y Sangre, sin embargo el cantautor de 38 años no consideró un riesgo el cambio drástico en su trabajo musical.

“Tuve la oportunidad de conocer al productor Manú Jalil, quien trabaja con Mon Laferte, y está más metido en esa industria, no me detuve a pensar en lo que puede pensar la gente ya que los que han seguido mi carrera saben que también hago este tipo de música, entonces ya lo veían venir. Me gusta estar innovando y romper fronteras, lo veo desde una perspectiva artística no como ‘a ver si ahora la pego aquí’”.

Bajo esta nueva propuesta musical, Régulo Caro lanzará una canción distinta cada viernes en plataformas digitales, asimismo no descarta futuras colaboraciones con otros cantantes y está abierto a la posibilidad de retomar estas composiciones hechas dos años atrás hacia el género regional.

En tanto, Régulo también se encuentra emprendiendo otros proyectos digitales como su podcast semanal sobre análisis musical donde participan otros artistas que radican en Los Angeles, su lugar de residencia, se puede encontrar en el canal de YouTube “Tu Canal Regular”, hasta ahora ya cuenta con 10 invitados a lo largo de sus transmisiones.