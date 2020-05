Más de cuatro mil 400 víctimas sexuales por conflicto armado en Colombia

Tan solo en el departamento del Cauca, Colombia, al menos mil 693 personas han sido víctimas de violencia sexual entre 1985 y febrero de 2020, en el marco del conflicto armado, informó hoy la Comisión de la Verdad.

En el departamento del Nariño, la cifra en el mismo periodo aumenta a dos mil 732 víctimas de agresiones sexuales, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV).

“Para una paz real y sostenible es fundamental la eliminación de las violencia sexuales”, afirmó la entidad que busca justicia transicional para ese episodio de la historia reciente de Colombia, en el marco del Día por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual.

“La Comisión de la Verdad trabaja para comprender el porqué de estas violencias en el marco del conflicto armado, visibilizar lo sucedido y dignificar a sus víctimas”, añadió.

En respaldo a las mujeres que sufrieron estas agresiones en el marco del conflicto armado, la Comisión de la Verdad compartió en redes sociales algunos de sus testimonios, leídos por la comisionada Alejandra Miller.

“‘Pues no quieres irte con nosotros, pues entonces, ¿qué vamos a hacer?’ Y ahí, al lado de ese lote, cuando cogió y me empujó así, hacia atrás, y el otro pues me bajó el leggings y me dijo que me ponga bocabajo”, compartió una víctima del Nariño con la Comisión.

La entidad de justicia transicional expresó su agradecimiento a las mujeres y personas LGBT+ que han roto el silencio para compartir sus testimonios con la Comisión. “Sus voces son fundamentales para el esclarecimiento de la verdad”, aseveró.