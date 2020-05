Beret se sumerge en paisajes oníricos en videoclip de “Sueño”

El cantautor español Beret, lanzó recientemente el videoclip oficial de Sueño, tema que cuenta con la colaboración de su connacional Pablo Alborán, mismo que se desarrolla en escenarios oníricos, y que representa la fusión de dos proyectos musicales totalmente distintos.

“Sacamos el tema en octubre del año pasado y yo tenía mucha emoción de hacer un tema con Pablo, la verdad, desde hace bastante tiempo. Es uno de los temas que realmente tenía muchas ganas de sacar un videoclip, tenía muchísimas ganas, aparte del talento de Pablo, de conocer también a la persona y realmente como es”, asegura Beret en entrevista telefónica con Notimex.

A decir del cantautor, el metraje promocional del sencillo es la combinación de muchos elementos de su propia mente, los cuales quedaron representados en, por ejemplo, el desierto que sirve como escenario, que “es un reflejo de la inmensidad de la imaginación”; además de que con el uso de plataformas, un cuerpo de baile y efectos especiales, buscaba retratar el surrealismo que ambos músicos, tienen en sus cabezas.

Pablo Alborán es un cantante pop; mientras que Beret fluctúa entre la música urbana, el reggae y muchos otros géneros, es por eso que el cantautor no tiene muy claro cómo es que lograron que la colaboración funcionara.

“La verdad es que no puedo responder de forma muy clara, pero sí hubo que sacar un punto de inflexión entre esas dos cosas, fue realmente lo más complicado de todo esto y lo hemos conseguido”, confía. “Se puede ver al principio que hay un piano, que es una balada y después ya va un momento en el que empieza el coro ‘vente conmigo, vente conmigo’, que es donde se mete esa parte urbana. Hicimos funcionar dos mundos”.

Beret agradece que el video, que fue lanzado hace pocos días, funcione tanto entre su base de seguidores, como en la de Pablo Alborán, de la misma forma que ha ocurrido con las demás colaboraciones de Prisma, álbum con 19 temas, por lo que espera por ver qué ocurre con el mismo a mediano y largo plazo.

“A mí me gustaría que la gente no se olvidará de este trabajo ya que tiene muchos temas, es casi dos discos, parece broma pero no, con 19 temas la gente tiene mucho tiempo para escuchar y pasar de un tema reggae a una balada y otras cosas. La verdad estoy muy contento”, finaliza.