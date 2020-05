Fallece Jimmy Cobb, último integrante de la banda de Miles Davis

El baterista estadounidense Jimmy Cobb, quien fuera el último miembro con vida de la banda de jazz de Miles Davis, falleció este domingo a los 91 años en su casa de Nueva York.

La esposa del músico, Eleana Tee Cobb, dijo a medios internacionales que la causa de la muerte de Cobb está relacionada a un cáncer de pulmón.

Wilbur James Cobb nació en 1929, en la ciudad de Washington, y comenzó a tocar la batería de manera autodidacta, aunque años después ingresó a la academia como profesor en la Universidad de Stanford, la Nueva Escuela de Jazz y Música Contemporánea, la Universidad de Greensboro en Carolina del Norte y el Centro Internacional de las Artes en la Universidad Estatal de San Francisco.

En los comienzos de su carrera fue el líder de la agrupación Symphony Sid, pero su mayor éxito lo obtuvo como miembro del sexteto conformado por Miles Davis grabando en discos como Sketches of Spain y In Person Friday and Saturday Nights at the Blackhawk.

Quizá el reconocimiento más grande lo obtuvo al grabar el álbum Kind of Blue, de 1959, que fue considerado influencia en el género y uno de los discos más vendidos en la historia del jazz. El mismo baterista aseguró que el éxito del álbum fue porque Davis fue contra la corriente y generó un movimiento social, en donde tanto los músicos como los seguidores sentían lo mismo.

Junto a Paul Chambers, Wynton Kelly, John Coltrane, Julian Cannonball Adderley y Bill Evans conformó una alineación icónica acompañando a Miles Davis, aunque posteriormente Cobb se unió a Chambers y Kelly para trabajar junto a artistas como John Coltrane, Wayne Shorter, Wes Montgomery, Sarah Vaughan y Dinah Washington.

Apenas en enero de este año su hija buscó recaudar fondos para pagar sus gastos médicos fuera de su seguro, lo que demostró que el músico pasó los últimos años de su vida con algunas necesidades económicas.