Serie "It's Always Sunny in Philadelphia" retrata estragos del COVID-19

La incertidumbre mundial a causa del COVID-19 será un tema más en la temporada 15 de la serie It's Always Sunny en Filadelfia, pues su creador, Rob McElhenney, afirmó que ha estado escribiendo durante la cuarentena.

"En realidad tenemos un episodio llamado The Gang Gets Quarantined donde nos ponemos en cuarentena en el bar. Creo que hay una gran gripe en Filadelfia o algo así. ¡Cuando regresemos, no se preocupen, abordaremos todo esto de la manera que sólo Sunny puede hacerlo!", replicó la revista Entertainment Weekend.

Con su temporada anterior, It's Always Sunny in Philadelphia, que se estrenó en 2005, ganó aún más adeptos en la historia que sigue al grupo de amigos que dirigen el bar irlandés Paddy's Pub y se convirtió en una de las comedias más largas.

"Lo haré para siempre. Si la gente sigue viéndolo y nos divertimos, ¿por qué nos detendríamos? Es el trabajo de mis sueños. Nunca entiendo por qué la gente deja los espectáculos. Yo no. El espectáculo es lo que soñé hacer toda mi vida, no lo doy por sentado y si me siguen pagando y el público sigue viéndolo y todavía me encanta, ¿por qué iba a dejar de hacerlo?", refirió.

La serie It's Always Sunny in Philadelphia" cuenta con un reparto integrado por Charlie Day, Glenn Howerton, Rob McElhenney, Kaitlin Olson y Danny DeVito.