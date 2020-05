Critica Biden a Trump por jugar golf mientras pandemia azota a EUA

El virtual candidato presidencial demócrata, Joe Biden, criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por pasar parte del fin de semana jugando golf, mientras el país se aproxima a las cien mil muertes por coronavirus.

“La presidencia es mucho más que tuitear desde tu carrito de golf. Requiere asumir la responsabilidad final de las decisiones más importantes del mundo. Donald Trump simplemente no estaba preparado para eso”, escribió Biden en Twitter.

Además, el exvicepresidente usó el tuit para promover su campaña. “Les prometo que yo lo estaré (preparado)”, mencionó. El equipo de la campaña de Trump respondió a Biden a través de una declaración enviada a The Hill.

“Joe Biden, quien probablemente no escribió ese tuit, ni siquiera está preparado para manejar una simple transmisión por internet desde su sótano y mucho menos para manejar una crisis nacional”, dijo Tim Murtaugh, portavoz de la campaña de reelección del mandatario.

Trump recibió múltiples críticas por pasar el fin de semana del Día de los Caídos en su club de golf privado en Virginia, al tiempo que tuiteaba en contra de sus adversarios políticos. En la prensa nacional circularon fotos del presidente practicando el deporte.

De acuerdo con The New York Times, un grupo pequeño de manifestantes esperaba la llegada de la caravana del presidente a su club este domingo. Los participantes sostuvieron una pancarta que decía “100 mil muertos. Me importa. ¿Y a ti?”.