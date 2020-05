Suga del grupo de K-Pop BTS lanza álbum en solitario

Suga, integrante de la banda surcoreana de K-Pop BTS, acaba de liberar un álbum en solitario, que corresponde a su proyecto Agust D, el nuevo trabajo musical se titula D-2 y ya está disponible en formato digital.

El cantante, cuyo nombre real es Min Yoon-Gi gestó su proyecto solista desde 2016 en la plataforma musical SoundCloud, posteriormente se difundió de manera masiva en otros servicios de streaming en 2018

Asimismo, el ídolo pop ha tenido otras participación fuera de su agrupación, como en el reciente álbum Manic de la cantante estadounidense Halsey, donde cantó el tema Suga's Interlude; a la par, produjo y apareció en un sencillo del cantante y compositor coreano IU llamado Eight.

En tanto, D-2 se conforma de 10 canciones, entre estas Moonlight, What Do you Think?, Burn It, Dear my Friend y el primer sencillo Daechwita, cuyo videoclip se encuentra en YouTube.

Por su parte, BTS lanzó el álbum Map of the Soul: 7 con el que emprenderían una gira promocional, la cual fue cancelada debido al brote del coronavirus.