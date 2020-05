Se salva el "El club de los Beatles”, continuará con sus transmisiones

El programa radiofónico El club de los Beatles, dedicado a programar, por una hora diaria, las melodías del "Cuarteto de Liverpool", continuará su trasmisión en el espectro de la Frecuencia Modulada (FM), esto luego de que la cadena radial en la que se trasmitía, anunciara diversos cambios.

El programa, surgido en 1963, continuará con sus trasmisiones en la frecuencia del 88.1 FM de la radio mexicana, a partir del próximo 1 de junio, noticia que alivió a los seguidores del programa, quienes desde hace varias semanas se preguntaban qué pasaría con “El club de los Beatles”, ante los cambios que enfrentará su actual cadena radiofónica.

De acuerdo con el portal de la cadena Radio Centro, actualmente, el programa que trasmite canciones de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, intérpretes de Yellow Submarine y Don’t Let Me Down, tiene dos horarios programados, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana y de 1 a 2 de la tarde

A través de redes sociales, usuarios expresaron mensajes como; “¡Qué gusto que aún respeten El club de los Beatles!”, “Después de tanto cambio e incertidumbre para los radioescuchas, espero sea cierto que no quiten El Club de los Beatles” y “En mi época ‘nini’, a algo acompañaba a mis jefes por la mañana (no me acuerdo qué) ... nos tocaba ver el amanecer escuchando El club de los Beatles, y es uno de mis recuerdos favoritos de la vida”.

Mientras que algunos se mostraron preocupados porque el horario matutino del programa podría verse afectado con los cambios, otros más recordaron los inicios del programa, así como las tarjetas que se emitieron de El club del Beatles, insignia que pasó del papel al plástico y que se tramitaba en las oficinas ubicadas en la calle Artículo 123, de la Colonia Centro, en la Ciudad de México.