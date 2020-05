Taylor Momsen tendrá invitados especiales en su nuevo álbum

La actriz y cantante estadunidense Taylor Momsen confirmó algunos invitados especiales para el próximo álbum de su banda The Pretty Reckless, donde estarán incluidos Matt Cameron y Kim Thayil de Soundgarden, y el guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello.

Death By Rock And Roll es el nuevo material discográfico de la también modelo, en el que para los temas Only Love Can Save Me Now y And So It Went participarán Kim y Morello, respectivamente.

“Grabamos en Seattle en London Bridge Studios, y fue una experiencia increíble pasar un tiempo ahí. Cada vez que estamos de gira, entramos y salimos tan rápido que fue realmente bueno experimentar la ciudad por todo lo que es y toda esa historia y grabar en un estudio tan icónico. Y luego estar allí con Soundgarden, fue bastante surrealista”, dijo la compositora a la estación de radio WRIF en Detroit.

Sobre una fecha concreta para el lanzamiento del álbum, Momsen dijo: "No sé la respuesta, porque todo todavía está en una especie de limbo en este momento, obviamente con la pandemia, y tiempos muy sin precedentes. Entonces no estamos exactamente seguros. Pero sí sé que publicaremos más canciones y cosas, y más material antes del álbum completo”.

Asimismo la actriz de Gossip Girl y El Grinch recordó, en una entrevista con Kerrang!, la gira donde acompañó a uno de su ídolos, Chris Cornell, exvocalista de Soundgarden quien cumplió tres años de fallecido este mes.

"Llegar a la gira de Soundgarden fue un momento tan emocionante que todos estábamos viviendo. Fue un gran logro para nosotros poder verlos todas las noches, no podríamos estar más felices y no podríamos subir más.

“Cuando me enteré de lo que pasó, cancelamos todas las giras. No estaba en condiciones de dar un show porque realmente me devastó. Lo cancelé todo y dije: 'No puedo hacer esto ahora, necesito tiempo. No puedo salir todas las noches y entretener a una audiencia y fingir que estoy súper feliz y bien'.Dejamos la gira y nos fuimos a casa para tratar de procesar lo que había sucedido ”, expresó.