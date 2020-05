Roddy Bottum de Faith No More lanza proyecto musical con su pareja

El tecladista de la banda Faith No More, Roddy Bottum, lanzó su proyecto paralelo al lado de su novio Joey Holman al que llamaron Man on Man, del que ya liberaron su primer sencillo titulado Daddy.

De acuerdo con su cuenta de Instagram, la pareja describe al proyecto como "amantes homosexuales que hacen música gay"; la nueva propuesta experimenta con el género indie-pop, tal como Bottum lo venía haciendo con su otra agrupación Imperial Teen, lo cual se aleja mucho del sonido de Faith No More.

"Hay suficiente representación en la comunidad gay de hombres jóvenes y guapos sin pelo. Se siente bien representar otro lado de nuestra cultura que no es tan pulcra y bien parecida", declaró el músico en una reciente entrevista con Rolling Stone.

Su primer corte musical Daddy, es una representación de los momentos actuales sobre la pandemia de COVID-19. "En última instancia, nos proponemos documentar este momento extraño en la historia del mundo y abordar la importancia de la creatividad y la unión", explicó Bottum.

Continuó: "La declaración de la canción y el video de Daddy tal vez es una celebración de amor aislada y es una carta de amor al pasado no muy lejano de un lugar y un tiempo, donde nos comunicamos físicamente junto con nuestra comunidad queer ".

Respecto a Faith No More, la banda estaba programada para dar una gira en agosto próximo por Estados Unidos, al lado de las otras agrupaciones Korn y System of a Down, sin embargo, acaban de anunciar su aplazamiento para 2021 debido a las restricciones por la emergencia sanitaria mundial..