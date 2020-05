La Infinita Compañía comparte su talento a través de Internet

*Para que los ciudadanos desde sus respectivas casas puedan acceder al arte teatral, han puesto en línea tanto "Carlota" como "Romeo y Julieta", parte de su repertorio que incluye también otras piezas

Por Ángela Anzo

México, 24 de mayo (Notimex).— Para seguir compartiendo su arte y mantener los vínculos con el público, la Infinita Compañía ha puesto a disposición del público parte de su repertorio, el cual se puede disfrutar de manera gratuita a través de sus redes sociales. En entrevista con Notimex, el director de la agrupación, Rodrigo González, señaló que el arte puede ayudarnos a hacer más llevaderos estos momentos de crisis y pandemia, por lo que han decidido compartir estos materiales en espera de volver pronto a los teatros para compartir su trabajo con el público. “Iniciamos con la obra Imperio, continuamos con Carlota, esta semana transmitiremos La pasión según San Mateo de Bach y la próxima Romeo y Julieta; producciones realizadas en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec”. Refirió que, aunque el video y la fotografía no pueden transmitir lo que es el acto escénico en sí mismo, este es un buen ejercicio para continuar disfrutando de la danza y el teatro desde cualquier parte, con el trabajo de una compañía que recientemente cumplió 12 años de trayectoria. “Lo hacemos con la finalidad de acercarnos al público en estos momentos difíciles, mientras nos podemos reunir en un escenario. Nosotros seguimos preparándonos para este regreso, que esperamos sea muy pronto y con los protocolos que vengan implícitos”. Apuntó que estas transmisiones han tenido una respuesta muy positiva en las redes sociales y les ha dado la oportunidad de llegar a más personas, no sólo al público de la Ciudad de México sino a personas de otros lugares, que quizá aún no conocían su trabajo.

Otras estrategias de creación

Explicó que aquello con lo cual nos enfrentamos hoy en día, nos muestra la gran necesidad que el ser humano tiene del arte, ya sea como creador o como espectador, pues tal expresión permite conectar con la realidad y ver el mundo a través de los ojos del otro, vivir la catarsis y el desbordamiento que es curativo. El bailarín, coreógrafo y productor agregó que, en estos tiempos de confinamiento, se ha potenciado y evidenciado dicha necesidad, pues frente a esta pausa abrupta, se ha entendido la relevancia de la cultura en nuestra vida: “En estos tiempos, en el pasado y el futuro... el arte es un elemento fundamental para la vida del ser humano, con sus distintas expresiones como la danza, el teatro, la literatura y la música”. Al hablar sobre el futuro de la compañía, refirió que están trabajando en nuevas obras y una cartelera en línea, por lo que buscan la mejor manera de hacerlo con videos realizados y dirigidos a los espectadores que están tras las pantallas. “Estamos trabajando en nuevos planteamientos para continuar con nuestra labor, regresaremos al Castillo de Chapultepec con una de las piezas de nuestro repertorio y preparamos el estreno de El Principito, una pieza de danza contemporánea inspirada en el libro de Antoine de Saint-Exupéry, con música de Maurice Ravel”. Subrayó que estas crisis también es una oportunidad para visualizar otras estrategias de creación y mecanismos de trabajo, lo que será posible laborando en equipo y creando alianzas con el público, las instituciones de gobierno y la iniciativa privada: “En estos tiempos de crisis más que caer en un impasse, hemos pensado en trabajar y redoblar los esfuerzos porque debemos dar respuesta y salida a las nuevas circunstancias que estamos viviendo, adaptarnos y continuar con nuestra labor”. Finalmente, expresó que continúa trabajando en la organización del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México (FIDCDMX), el cual sigue en marcha y se contempla para el mes de agosto, con la participación de compañías nacionales e internacionales e invitados de Italia, Francia, y Estados Unidos, entre otros países.