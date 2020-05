Tiendas de conveniencia en Mexicali cerrarán a las 19:00 horas

A partir del próximo lunes, todas las cadenas de conveniencia en Mexicali tendrán que cerrar sus puertas en punto de las 19:00 horas, como medida de prevención adicional contra el coronavirus.

Así lo informó este sábado la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en un video que difundió en sus redes sociales.

Explicó que lo único que permanecerá con su horario normal serán las farmacias, por tratarse de un comercio de salud esencial.

Además, subrayó que las sanciones serán rigurosas a quienes no acaten las reglas como hacer fiestas o eventos con aglomeración de personas; pidió no salir después de las 18:00 horas si no es por algo esencial.

“Recuerden usar cubrebocas, la sana distancia, salir solo para actividades esenciales y no más de dos personas por vehículo. Les pido su comprensión, todo esto lo hacemos por su bien, en atención a los altos índices de contagio en nuestra ciudad”, expresó.