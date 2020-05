Alberto Vázquez asegura que personal médico es "la carne de cañón"

El cantante mexicano Alberto Vázquez habló del tema Gente que ama del que hizo una nueva versión grabada desde el confinamiento y que dedicada especialmente a personal médico, de limpieza y seguridad porque en la actual pandemia por COVID-19, ellos son "la carne de cañón".

"Hago este tema no porque quiero que piensen que soy buena gente, sino porque lo siento y porque es necesario que todos entendamos que los médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, de seguridad, todos los que tienen que estar afuera, están al frente de la guerra, son los que van adelante, los que van de 'carne de cañón', por lo menos hay que reconocerlo", dijo a Notimex el intérprete de Tú significas todo para mí y 16 toneladas, desde Coahuila, donde pasa la cuarentena.

Gente buena es un tema que originalmente se hizo en 2017 a raíz del sismo que México vivió, y ahora Vázquez lo retomó como un himno en honor a estas personas que con su trabajo ponen en riesgo su vida.

"Hay que estar claros que siempre hay gente que da la vida por ti, que vela por ti, que se mata por ti y sí existen, conozco muchos, y qué bueno que existen porque hay otras personas que no meten la mano, ni cuando te caes, se hacen tontos, voltean la cara, pero afortunadamente siempre hay alguien que te ayuda a levantarte, eso es lo importante, los valores", explicó.

El también actor de 80 años, crítico severamente a quienes lejos de reconocer el trabajo de médicos y enfermeras, los agreden: "Es gente que no piensa, que lo único que le interesa es lo suyo, no se pone a pensar que esos doctores y enfermeras están batallando no solamente con sus familiares, sino con todo el mundo".

"Estoy de acuerdo que si me tocara, a mí también me molestaría un poco si no me hicieran caso, pero también hay que ponerse a pensar todo lo que tienen que batallar los doctores y enfermeras para atender a tantas personas y no tener los medios necesarios para hacerlo, porque también en eso estamos fallando", comentó.

Finalmente, pidió tomar conciencia y dijo que no se trata de sólo hacer memes: "Veo en internet a todo el personal médico que pide a gritos que les den algo, con qué cubrirse y lo están comprando de su bolsillo, todo eso tenemos que valorarlo y tenemos que ver qué está pasando con nuestro país, no solamente es hacer memes y cotorrear el punto. Lo importante es saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer por los demás", concluyó.