Mariachi Gama 1000 retoma vigencia y frescura gracias a TikTok

En un momento de incertidumbre nacional como el que se vive en México y en el mundo, el Mariachi Gama 1000 se abre caminos expandiendo fronteras y llegando a nuevas generaciones gracias a las redes sociales, pues los integrantes más jóvenes de la agrupación tomaron TikTok para refrescar su imagen.

Después de aceptar el reto de Shakira y su #ChampetaChallenge, Chadbi y Jesús Gama Jr., impresionaron a la cantante colombiana y a cientos de seguidores con contenidos que alcanzan miles de vistas, al ritmo de canciones de otros géneros como la cumbia.

"Gracias a estas redes como el TikTok, el mariachi ha crecido muchísimo en proyección, más en esta situación que estamos desafortunadamente pasando. La gente está más metida en los celulares y las redes porque no tienen otra cosa que hacer. Nos abre el mercado", dijo en entrevista con Notimex Chucho Gama, orgulloso padre de los jóvenes integrantes del mariachi que aparecen bailando en los videos que circulan en las redes.

Con 13 años trabajando en el Mariachi Gama 1000, sus hijos se prepararon profesionalmente estudiando danza clásica y jazz folclórico, por lo que contribuyen a crear una imagen sana al ser deportistas y generar comentarios positivos hacia ellos.

"Lo que hacen en las redes es lo mismo que en las presentaciones del mariachi en show, tocamos la música mexicana, luego canciones más de moda y en lo último ellos interactúan bailando cosas de cumbia o modernas y a la gente le ha gustado.

"Para el mariachi y para México es una imagen nueva más fresca y divertida que se tiene del mexicano. La gente conservadora al principio decía 'el Mariachi no baila', pero siempre ha bailado y para eso está 'El jarabe tapatío' y 'El son de la negra'. Lo que pasa es que musicalmente piensan que solo tenemos que tocar y no, así como se canta también se puede bailar. No necesariamente debes ser acompañamiento sino el artista que haga lo que quiera en el escenario", apuntó.

Aunque asegura que han recibido el 98 por ciento de apoyo, incluso de personas mayores, sabe que hay a quien puede no gustarle. Sin embargo, Chucho Gama se enorgullece que en últimas fechas han sido buscados por gente de países como Alemania, Chile, Argentina y Colombia.

"Ha habido invitaciones de hacer un mariachi más actual, que es lo que veníamos haciendo desde hace cinco años. La gente está descubriendo la nueva modalidad, internacionalmente nos han llegado invitaciones y terminando esta situación esperamos visitarlos", comentó.

Tras la propagación del COVID-19, el Mariachi Gama 1000 -quien ha compartido escenario en sus 20 años de trayectoria con Plácido Domingo, Paul McCartney y Lucero, entre otros- se vieron afectados por la suspensión de su gira entre abril y mayo con el español Diego El Cigala, además de presentaciones en los Palenques de Texcoco y Aguascalientes, así como fiestas patronales en algunos pueblos.

"Hay que respetar los reglamentos, por esa parte estamos apagados, pero por otro lado esta cuarentena nos ha traído cosas muy buenas con los chicos y esos videos de comedia, canto y baile. La gente nos lo está apremiando, ven algo que los distrae de las cosas difíciles que estamos pasando. Nos ha dado vigencia para seguir recorriendo los distintos lugares", contó Chucho Gama.