"Tuve que matar al Pancho Barraza irresponsable", asegura el cantante

El cantautor mexicano Pancho Barraza abrió su corazón y compartió que para regresar a los escenarios, tras ocho años de ausencia, tuvo que "matar al Pancho Barraza irresponsable" y liberarse de emociones que no lo dejaban avanzar.

"Tuve que matar al Pancho Barraza que tenía dentro, que no me permitía caminar porque sabía que tenía emociones pasadas que no me dejaban avanzar y lo logré empezando a componer después de ocho años de no hacerlo", compartió con Notimex.

Ocho años necesitó para empezar con esa depuración y tratar de recuperar su carrera: "A mí la vida me empujó a ser Pancho Barraza como era, con excesos con lo que hice o no hice, después me retiro ocho años y pasaron muchas cosas en mi vida, hasta que uno de mis hijos me preguntó que cuándo iba a regresar a la música y le dije: 'No lo sé quizá nunca', le respondí".

"El me dijo algo cierto: 'Creo que si estás fuera de la música, te vas a hacer viejito muy rápido', me dio risa, pero, sí me quedé pensando en ese comentario", continuó.

Según que el cantante todo se fue dando para que regresará curado en todos los sentidos, sin rencores, depurado y con un gran amor por la vida, después de los excesos que vivió.

"Se juntó con un encuentro con gente de la compañía de discos, quienes insistieron en que regresara y me ofrecieron cierta cantidad de dinero por cada disco que grabara, les dije que sí, pero, necesitaba tiempo, tres meses para reencontrarme a mí mismo, buscar dentro de mí ese artista mejor que el Pancho Barraza pasado, porque me podía retirar y la gente me iba a recordar con cariño, con esas canciones que dejé, pero si regreaba como el irresponsable que había sido y me quedaba corto, iba a morir muy triste", dijo.

A eso se sumó la decisión de volver a formar un hogar, con tan buena suerte que llegó Gaby González a su vida, parte fundamental en el resurgimiento de Barraza.

"La primer canción que compongo después de ocho años fue 'Papá soltero', empecé a sacar todos mis temores, todas mis vagancias, aunado a eso pensé en que tenía que buscar una mujer para formar un hogar.

"En esos días conocí a una mujer de ojos negros,alta, pelo largo negro, lacio, andar muy hermoso, que me saluda, ella dice que no, que nunca me saludó, pero yo sé que sí lo hizo", compartió entre risa.

"¿Cómo se reactiva Pancho Barraza? cuando conoce a esta mujer y empieza a acompañarme a los conciertos, a componer, a grabar y me ayuda a sacar ese talento, que tenía encerrado, esa voz que estaba también encerrada, empecé a componer de una manera desbordada", dijo.

"No tenía estabilidad, cuando llegó ella llegó, también la estabilidad y todo cambió", concluyó.

-Fin de nota-