No se han detectado casos de bebidas adulteradas en Chihuahua

El Gobierno del Chihuahua, a través de la Oficina de Gobernación de la Zona Norte de la entidad, señaló que no se han detectado casos de bebidas alcohólicas adulteradas en la entidad y particularmente en Juárez.

Asimismo, a través de un comunicado se hizo un llamado a la ciudadanía para que tomen precauciones y verifiquen la autenticidad de cervezas, vinos y licores que se encuentran en los anaqueles de diversos negocios formalmente establecidos.

Esto a raíz de los decesos que se han reportado en diferentes partes del país por el consumo de bebidas adulteradas y que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) ha tomado acciones en algunas entidades de México.

La Jefa de Gobernación en la Zona Norte, Maribel Hernández Martínez, informó que han estado vigilantes en todo momento y han creado operativos de células mixtas.

Estas últimas se conforman por Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, comandados por Gobernación del Estatal.

Con el apoyo de las corporaciones, se realizan las verificaciones para hacer cumplir las normatividades que establece la Secretaría de Salud (SS) en cuanto a medidas sanitarias y examinar que la documentación en todos estos negocios se apeguen a lo estipulado con la Ley de Alcoholes.

Especificó que al momento en que se llevan a cabo los operativos, se analiza botella por botella y éstas deben de contar con el permiso o marbete que obedecen a este tipo de productos.

Desde la percepción de la funcionaria estatal, apuntó que estos temas de las bebidas adulteradas se ha incrementado ahora con el decreto o las publicaciones de Ley Seca en algunas entidades del país y esto aumentado que la venta de manera clandestina o de producto alcohólico de dudosa procedencia.

Sin embargo, este no es el caso en el Estado de Chihuahua, puesto que no se halla en los términos anteriormente mencionados y no se tiene contemplada una Ley Seca, expresado hace unas semanas por el propio Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé.