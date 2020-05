Grupos religiosos rechazan despenalización del aborto en Guanajuato

Guanajuato, 22 May (Notimex). Organizaciones civiles y miembros de la Iglesia Católica en Guanajuato, sostuvieron que el embrión es ya una forma de vida que tiene que ser respetada desde ley.

Como parte de su participación en los foros de consulta de las iniciativas para despenalizar el aborto, se realizó la segunda reunión virtual con legisladores de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud en el Congreso del Estado de Guanajuato.

Los ponentes sostuvieron que han sido descalificados al ser tildados de “antiderechos”, cuando en realidad "se pretenden violar los derechos de los no nacidos”.

Fue una sesión de más de seis horas, en la que participaron 20 organizaciones identificadas como Provida y dos pastores: Carlos Sandoval, coordinador pastoral de los estados de Guanajuato y Querétaro, así como Moisés Velázquez Reyes, de la Asociación Cristiana Guanajuato 2000.

En su intervención, la médico general del Centro de Bioética de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Edith Hernández Sánchez, afirmó que está comprobado que desde la fecundación del óvulo ya se produce una nueva vida.

“En nuestro organismo todas las células se renuevan, siempre a la mismo origen (…) esta es la única segmentación que será en nuevo individuo de la especie humana (…) ya va a estar definido cada uno de los procesos y partes en que va a continuar”, expuso.

El pastor de la Asociación Cristiana Guanajuato 2000 aclaró que no son discriminatorios contra las mujeres, ya que tienen derechos a no sufrir ningún tipo de violencia, “pero si se trata de tomar en cuenta el derecho del no nacido y su derecho constitucional e internacional a la vida, ya es del producto en gestación”.

En su intervención el diputado de Morena, Ernesto Prieto, quien presentó una de las iniciativas, respondió que lo que proponen, en su mayoría ponentes del género masculino, “lamentablemente es que a las mujeres sigan relegadas y reprimidas por el Estado y sus estructuras morales, y se les hace ver que no tiene otra opción más que ser madre”.

“Qué pensaríamos, sobre todo amigos varones, que las mujeres estuvieran legislando y opinando sobre nuestros cuerpos, ¿permitiríamos que ellas sean quienes nos obliguen a hacernos la vasectomía? Y es una pregunta y reflexión que les hago con mucho respeto”, concluyó.