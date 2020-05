Carly Rae Jepsen lanza el nuevo álbum Dedicated Side B

La cantante canadiense Carly Rae Jepsen liberó la cara B de su álbum Dedicated el cual había lanzado con su parte A el año pasado, ahora bajo el título Dedicated Side B, el nuevo trabajo incluye colaboraciones de artistas como Jack Antonoff y Bleachers, Dev Hynes, Ariel Rechtshaid y otros.

“Espero que te haga bailar hasta que te quites los pantalones, ahora les debo uno o dos álbumes”, dijo la intérprete de Call Me Maybe en un comunicado de acuerdo con el portal Pitchfork.

La primera entrega Dedicated, cuarto álbum de estudio de la canadiense de 34 años, fue galardonado con el Premio Polaris Music el año pasado, de donde se desprendieron sencillos como Julien, No Drug Like Me, Now That I Found You, Too Much, entre otros.

La ex concursante de Canadian Idol también ha estado presente en las redes sociales pues participa en el remix del éxito viral en TikTok Lalala al lado de bbno$, Y2k y Enrique Iglesias, así como en el otro tema OMG con el DJ y productor Gryffin.

Rae Jepsen hizo el anuncio de su nuevo álbum, ya disponible en plataformas digitales, de una forma particular, pues publicó en sus redes sociales una fotografía de lo que parece ser un ticket de compra en donde se puede leer los títulos de las canciones de Dedicated Side B como Window, Stay Away, Summer love, Heartbeat, After all, entre otros.