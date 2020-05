Para Lady Gaga grabar “Chromatica” fue un momento de curación

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga contó cómo ha sido mantenerse alejada del alcohol y el cigarrillo, lo que sucedió mientras realizaba su álbum Chromatica, pues para ella la música ha sido su curación.

La cantante de 34 años platicó a Zane Lowe de Apple Music, que durante la realización de su álbum “coqueteo con la sobriedad”, haciendo referencia a la canción 911, en la cual cuenta la experiencia que tuvo con un antipsicótico:

“No tomo ningún medicamento para el dolor, porque no es saludable para mí. Pero he coqueteado con la idea de la sobriedad. Todavía no estoy allí, pero coqueteé con ella durante todo el álbum. Es algo que surgió como resultado de tratar de superar el dolor que sentí”. explicó.

La cantautora compartió que es "perfectamente imperfecta", para ella la lucha de dejar el alcohol ha sido difícil, sin embargo, para la activista es importante vivir en el presente y no reprocharse:

“Parte de mi proceso de curación fue: 'Bueno, puedo arremeter contra mí misma todos los días por seguir bebiendo, o puedo estar feliz de que sigo viva y seguir adelante' y sentirme lo suficientemente bien”.

Para la intérprete de Stupid Love grabar Chromatica fue el un proceso en donde fue dejando hábitos y uno de estos fue fumar: “Fue todo el tiempo haciendo este disco. Y cuando terminamos, paré. Fue lo más extraño y hermoso que pudo haber pasado”.

Lady Gaga, ha vivido un proceso de desprendimiento y de perdón, además se ha dado el tiempo de poner atención sobre su salud mental: “Me perdono a mí misma por todas las formas en que me he castigado en privado”.

