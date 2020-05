Reabrirán constructoras que no requieran consulta vecinal: gobierno CDMX

A partir del 1 de junio, sólo se permitirá la reapertura de las empresas constructoras que no requieran de consulta vecinal para edificar, señaló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Estamos hablando de construcciones que no requieren la consulta ciudadana que nos comprometimos con los habitantes de la ciudad que se realizaría, que esa sigue presente. Hasta que no se puedan hacer estas consultas no va a ver una serie de obras que tienen conflicto en distintos lugares”, acotó.

“Entonces, se han aprobado obras que no tienen esta situación de conflicto y algunas que ya se habían aprobado antes y que hoy están suspendidas por la emergencia sanitaria”, dijo.

Sheinbaum Pardo reconoció que a 10 días de que este sector de la economía retome actividades aún no hay un protocolo sanitario para que los trabajadores retomen sus labores.

“Está trabajando nuestro secretario de Desarrollo Económico, la secretaria del Trabajo y la propia secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente, Movilidad, con distintas cámaras empresariales y distintas asociaciones de empresarios, porque finalmente los protocolos tienen que hacerse con ellos, no puede ser una imposición, sino un acuerdo en donde hay mucha cooperación en este sentido”, dijo.

Mencionó que la construcción es uno de los sectores económicos, junto con las empresas outsourcing, que han registrado mayor desempleo.