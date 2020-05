“Mis Fridas en casa” rompe idea depresiva del confinamiento

*Patricia Priego narra su experiencia en el desarrollo de esta exposición a lado de jóvenes con discapacidad

Por Cristóbal Torres

México, 22 de mayo (Notimex).— Patricia Priego lleva más de 25 años organizando talleres y exposiciones fotográficas con población vulnerable. En entrevista, la socióloga explica que su principal motor no es el desarrollo de la técnica, sino promover una educación visual especialmente entre los niños y jóvenes. “Es una cuestión más conceptual. Hoy todo mundo habla de la alfabetización visual; pero hace 30 años no se manejaba ese concepto. Me pareció importante que los niños aprendieran a leer los signos de las imágenes”, indica en entrevista con Notimex. Fue a raíz de una exposición realizada en 2004 en el Museo de Arte Moderno que la contactó la asociación Pacos A.C. (Programa de Atención a la Comunidad Orientado a la Socialización) ya que su director, Pablo Reyes, mostró interés en llevar la fotografía a jóvenes con discapacidad intelectual. Desde entonces han realizado diversas exposiciones, la más reciente será "Mis Fridas en casa", que el Museo Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli estrenarán hoy en sus redes sociales. Esta es la primera vez que Patricia Priego lleva a cabo una exposición de manera virtual, no sólo en su montaje sino también en su realización, lo cual menciona que fue un reto y el trabajo previo involucró contextualizar a los jóvenes participantes sobre la vida de Frida Kahlo, “se tuvo una sesión en línea donde una guía les contó la historia de esta artista y quedaron impresionados; después tuvimos dos sesiones donde les di la pauta de cómo iban a fotografiar”. Explica que las fotografías fueron realizadas por sus alumnos en sus casas; ella solamente les brindó un elemento inicial: “Que explicaran cómo era su confinamiento, qué lugares representaban para ellos la alegría y, sobre todo, cómo era estar con sus amigos, porque eso es algo que promueve mucho la asociación”. Priego retomó el concepto del fotógrafo Henri Cartier-Bresson, quien dijo que las fotografías deben tomarse con los ojos, la mente y el corazón. “Fue una labor de hacerlos reflexionar; primero tuvieron que aprender a ver y pensar cómo querían tomar la foto, por qué la querían tomar y, ya hasta el final, realizar la foto”.

Puntos de coincidencia con Frida Kahlo

"Mis Fridas en casa" es una exposición que busca recuperar el espíritu de la pintora mexicana. La invitación de los museos fue tener puntos de coincidencia con Frida a partir de su discapacidad, el confinamiento a la que se tuvo que orillar y cómo, a partir de los aspectos cotidianos de su entorno, plasmó su obra con una actitud de resistencia. La invitación a realizar la exposición surgió a propósito del Día Internacional de los Museos, que este año lo dedicó a la inclusión. Priego menciona que ha reconocido una sensibilidad más aventajada en aquellos alumnos cuya discapacidad intelectual es más pronunciada; mientras que a los alumnos que mostraron una mayor capacidad de análisis y reflexión les costó más trabajo plasmar sus conceptos en imagen. "Mis Fridas en casa", la cual será inaugurada este viernes 22 de mayo a las 19:00 horas, es la exposición número 37 que organiza Priego y, a pesar de la contingencia y el confinamiento que ha significado, ella se dice encantada por las posibilidades que ha dado esta situación. “Es una lección de que tenemos que adaptarnos a los nuevos medios; podemos buscar formas de trabajar, en la medida de lo posible, en otros formatos”. Recuerda que, al principio, sus talleres y exposiciones eran realizados con cámaras análogas, “hasta que un chico, que tomaba fotos excelentes, sacó el rollo de una cámara y lo veló todo; fue más o menos en 2004, ahí decidimos trabajar con digitales”. Desde entonces comenzó a recibir 200 fotografías por alumno y actualmente cuenta con una enorme base de datos que no deja de crecer. “Estoy muy agradecida por la confianza y porque los museos hayan abierto sus puertas digitales a este tipo de iniciativas; darle un giro a la idea del confinamiento me parece una oportunidad increíble”. Aclara que no será una transmisión en vivo, “van a subir la presentación de las imágenes y habrá cápsulas de los chicos donde explican qué significó para ellos trabajar en el proyecto”. Priego establece con sus talleres que hay múltiples perspectivas a un mismo fenómeno, algo que también se aplica a las personas. “Por ejemplo, si ves a una niña con síndrome de down, sólo la estás viendo de frente; si das la vuelta, es una gran cocinera, toma excelentes fotos, y lo mismo con cualquiera: un adulto mayor, un rico, un pobre. Se trata de romper estereotipos y, en este caso, 'Mis Fridas en casa' rompe la idea depresiva del confinamiento”.