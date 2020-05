Trabajo en equipo, necesario para la calidad musical

*Especialista señala la importancia de no fomentar la competencia entre en los alumnos

Por Víctor Jesús González

México, 22 de mayo (Notimex).— La coordinadora del Sistema de Agrupaciones Musicales Auka, Marli Calderón, encabezó la conferencia virtual “La práctica musical colectiva en la formación de agrupaciones musicales”, realizada en el marco del programa “Educar en artes a distancia”, organizado por la Coordinación de Educación Artística de Baja California. “De entrada, es necesario puntualizar el perfil que debe tener el maestro para formar agrupaciones musicales. El elemento fundamental es la paciencia, esto se debe, principalmente, porque en un colectivo musical hay mucha diversidad y es necesario saber trabajar con ella”. Añadió que esa diversidad no sólo es por el nivel musical que pueden tener los integrantes, también porque existen diferencias de talento, formación, de personalidad o socioculturales; y por eso, una tarea fundamental, del maestro de música que pretenda dar vida a cualquier agrupación musical, es hacer que se trabaje y piense en equipo. Marli Calderón, quien es codirectora de la Orquesta Infantil y Juvenil Río Nuevo, mencionó que el profesional de la enseñanza de la música no sólo debe tener conocimientos de su arte, también herramientas de otras áreas del saber que le permitan entender cómo motivar a los alumnos o fomentar el diálogo para que exista unión y compromiso en el grupo. En este sentido, se refirió a algunos ejemplos que pueden ayudar a los profesores a lograr esos objetivos: “uno de ellos, puede ser, poner a un alumno más experimentado con los principiantes, para el que el primero sienta el compromiso de hacerlo mejor y los segundos se sientan motivados a dominar el arte musical”. Finalmente, la también integrante de la Orquesta de Cámara de Mexicali, señaló la importancia de no fomentar la competencia entre en los alumnos, “es mejor ejercitar un pensamiento en equipo, donde todos tiene un papel destacado para lograr el objetivo que los convoca a estar juntos y se llama el virtuosismo musical del grupo”.