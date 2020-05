Rusia recibe notificación de EUA de salida de Tratado de Cielos Abiertos

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso recibió una nota oficial de los Estados Unidos con un aviso de retirada del Tratado de Cielos Abiertos, informó hoy el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov.

Riabkov agregó que su país está a favor de extender este acuerdo por cinco años sin condiciones previas, pero las presentadas por los Estados Unidos para mantener su participación en el Tratado de Cielos Abiertos son absolutamente “inaceptables”.

Esto ocurre tras el anuncio la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, de la intención de salida del pacto al considerar que Moscú lo está violando, “por lo tanto, hasta que se apeguen, saldremos. Pero hay una muy buena posibilidad de que podamos llegar a un nuevo acuerdo o hacer algo para volver a unir este acuerdo”.

Ante una discusión en línea organizada por la Fundación de Diplomacia Pública A.Gorchakov, sobre las relaciones ruso-estadounidenses, Raibkov informó que este es un paso más del país americano para desmantelar el sistema de seguridad global. “Sus acusaciones” sirven solo como pretexto para rechazarlo, pues “no aportó ninguna” prueba de sus señalamientos.

Dijo que la situación en el Tratado es similar al esquema utilizado por dicho país para salir, en agosto del año pasado, del Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance. Al retirarse de éste, que fue firmado en 1987, “dejó de existir”, aunque sigue siendo “clave para la estabilidad estratégica”.

El Tratado de Cielos Abiertos fue firmado en Helsinki, en 1992, por representantes de 23 estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El documento fue desarrollado con la participación activa de Moscú. Hasta la fecha, se han unido 34 estados.

Éste otorgó el derecho a los estados miembros, desde su entrada en vigor en 2002, de volar sobre los territorios de cada uno para observar actividades militares de acuerdo con cuotas acordadas para misiones de observación.

En 2017, Washington anunció la introducción de restricciones a los vuelos de observación rusos. Moscú pronto respondió de forma similiar.

De acuerdo con The New York Times, la decisión de Trump fue influida luego de que Moscú no permitiera un ejercicio estadounidense sobre sus cielos en 2019. La retirada estadounidense se completaría dentro de seis meses.