Andy Zuno presenta concierto desde la intimidad

El actor y cantante mexicano Andy Zuno compartirá esta noche un concierto grabado en vivo, con la finalidad de entretener a su público, así como para dar a conocer su más reciente sencillo En la intimidad, cover a Thalía, que fue lanzado hace unas semanas.

“La respuesta ha sido increíble, ha sido muy favorable, la canción ha estado circulando por redes sociales, por plataformas digitales y estoy muy contento porque gente que conoce la canción original está muy emocionada y entusiasmada con la nueva versión”, asegura en entrevista con Notimex, respecto al sencillo que fue lanzado originalmente en 1991 en voz de la también mexicana.

Andy ha reversionado varios temas que, en su momento, fueron lanzados en voces femeninas, pero que aún resuenan en su vida, por lo que considera que “han sobrevivido al tiempo y a la distancia”.

“Hay muchas canciones que me gustaban en los 80 y los 90, pero que no necesariamente aún resuenan conmigo, pero estas canciones y en particular ‘En la intimidad’, es un tema que sigo recordando, y no es casualidad que sea una letra de Fernando Riba y Kiko Campos, autores que he estado revisitando, haciendo nuevas versiones de varias de sus grandes éxitos”, continúa el intérprete.

Aunque parece que hacer covers es ir a lo fácil, para Andy representa un reto, pues asegura que debe ser cuidadoso en conservar la esencia y lo que en un principio hizo que conectaran con la gente, pero al mismo tiempo dotarlos de actualidad.

“Nos podemos sentir hasta un poco ofendidos si a las canciones se les cambia la estructura, pero al mismo tiempo hay que encontrar un sonido nuevo, que suenen nuevas y que se le aporte algo diferente”, refiere. “Otra de las razones por las que reinterpreto canciones de mujeres, es porque el punto de comparación es mucho más lejano, no pretendo igualarlas, ni mucho menos superarlas, yo creo que se complementan, creo que viene a traer un ritmo nuevo, una vida nueva, eso le da un valor agregado increíble”.

“Al interpretarla un hombre nos damos cuenta que la música no tiene género, nos damos cuenta que las emociones, el amor, el desamor y el deseo no tienen fronteras y que ahora que estamos como empapados o plagados de ritmos nuevos urbanos, donde la mayoría de sus temáticas son también muy carnales y eróticas, desde otra óptica completamente diferente y explícita, a mí me encanta ver que estamos cantando de lo mismo, pero desde otro punto de vista”, agrega.

Esta noche Andy Zuno tiene programado un encuentro virtual con sus seguidores, quienes, a través de su canal oficial de YouTube, podrán disfrutar del concierto titulado En la intimidad, que fue previamente grabado ya que intérprete necesitaba que no tuviera fallas a la hora de la transmisión.

“Es una sesión completamente en vivo, la intención era hacer un streaming en vivo, pero hay una sobresaturación ahorita del uso del Internet, que quise irme a lo seguro para que no se trabara”, revela y enfatiza que el encuentro musical también responde a una necesidad de generar contenido de aportar un poco de entretenimiento desde su trinchera.

“Fue buscar la manera de hacer una producción de acuerdo a las nuevas normas que seguramente se estarán usando por mucho tiempo, si no es que para siempre, así que para mí era importante no parar, adaptarnos y encontrar nuevas formas en esta nueva normalidad que tanto se está comentando”, advierte.

El concierto En la intimidad fue grabado sin público, y se respetó la distancia y medidas de seguridad de un equipo de producción muy reducido: “Estoy muy contento y soy muy afortunado, porque es un respiro y una satisfacción de decir ‘sí se puede, no vamos a parar, estamos encontrando nuevas maneras de hacer las cosas, y vamos a seguir haciendo lo que nos toca hacer’”, finaliza.