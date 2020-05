Trump se negó a usar mascarilla en público de visita en Michigan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no portó mascarilla durante su recorrido por la planta de Ford en Michigan este jueves, pese a las pautas de la fábrica y las peticiones de autoridades de cumplir con la ley estatal.

“No quería darle a la prensa el placer de verlo”, dijo Trump durante la visita y apuntó que sí se puso mascarilla cuando se le requirió en un momento privado de la visita.

La víspera, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, envió una carta pública al presidente pidiéndole ceñirse a las pautas de salud de la fábrica y el estado. También dijo esta mañana que si el presidente no usaba mascarilla hoy, se le pedirá que no regrese a ninguna instalación cerrada del estado.

Tras darse a conocer que Trump se rehusó a mostrarse con mascarilla, Nessel declaró a CNN que el presidente transmitió “el peor mensaje posible” y que actuó como “un niño petulante que se niega a seguir las reglas”.

"El mensaje que envió es el mismo desde que asumió el cargo por primera vez en 2017, que es ‘no me importas, no me importa tu salud, no me importa tu seguridad, no me importa acerca de su bienestar, no me preocupo por nadie más que por mí", declaró la fiscal general.

Pidió a los votantes de Michigan recordar en las elecciones presidenciales de noviembre que Trump se negó involucrarse en una “tarea muy simple e indolora”. Añadió que le da “vergüenza que sea presidente de Estados Unidos” y que espera que nadie en la planta sea contagiado y ésta tenga que cerrar.

El recorrido mismo del presidente contrarió la orden del estado de prohibir las visitas no esenciales a la fábrica debido a la pandemia. En los últimos meses, el presidente se han opuesto abiertamente a las órdenes de la gobernadora, Gretchen Whitmer, para contener la propagación del coronavirus.