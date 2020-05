Trump reclama que cadena de televisión no lo ayuda para reelegirse

El presidente Donald Trump reclamó hoy en su cuenta de twitter que la cadena Fox News no “hace nada para ayudar al partido republicano” ni a él mismo en el proceso de reelección.

Desde la crítica de uno de sus presentadores, Neil Cavuto, sobre el consumo del medicamento hidroxicloroquina emitida el lunes, el presidente se ha dedicado a señalar que la cadena solía ser buena y ahora produce “basura”.

En su tuit Trump aseguró que está muy molesto por que Fox no ha abonado a que gane la elección el 3 de noviembre, pues a pesar de tener “grandes personas” en sus programas, también cuentan con trabajadores que no tienen valor, y enlistó a presentadores como el propio Cavuto, Juan Williams, entre otros.

En su red social aseguró que “repiten las peores mentiras” de los demócratas y que “todo el bien queda nulificado”, comparándolos con cadenas nacionales a las cuales ha insultado en múltiples ocasiones como CNN o MSDNC.

A Cavuto lo ha insultado desde el inicio de la semana y lo ha señalado como un “idiota” e “imbécil”, además aseguró que la cadena tiene demasiada gente antiTrump entre sus integrantes. Fox era la cadena que más ha retuiteado durante su campaña y mandato, además de ser de las pocas a las que les daba entrevistas exclusivas.

La relación del presidente de Estados Unidos con la prensa que ha sido crítica es compleja. Durante su campaña y mandato ha señalado a presentadores de diversas cadenas y a gran parte de ellos los ha culpado por supuestamente difundir noticias falsas.

Los ataques también han sido directos, en las conferencias de prensa los ha llamado racistas, ha calificado sus preguntas como “estúpidas”, “sucias” o “inútiles”, los ha callado o les ha negado la palabra. Los malos tratos sobre todo se dirigen a periodistas mujeres que solicitan respuestas a preguntas directas, de acuerdo con el análisis de The Guardian.

De igual manera ha señalado a periódicos como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y los ha acusado de ser aliados de sus enemigos políticos tanto nacionales, entre ellos Joe Biden o Nancy Pelosi, como internacionales, como China.

En diferentes conferencias ha negado sus propios dichos de tan solo algunos días antes y en lugar de responder a las preguntas minimiza la labor de los reporteros que considera opositores.