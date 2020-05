Lana del Rey responde quienes dicen que “glamouriza el abuso”

La cantante estadounidense Lana del Rey, publicó a través de sus redes sociales, un posicionamiento sobre la actual industria musical, además de responder a las críticas sobre el estilo de sus letras y su música.

La cantante de 34 años, señaló que por medio de su música busca visibilizar la realidad que viven las mujeres entorno a sus relaciones. DeL Rey, explicó en su cuenta de Instagram:

“Estoy harta de escritoras y cantantes alternativos que dicen que me encantan los abusos cuando en realidad sólo soy una persona que canta sobre las realidades de lo que todos estamos viendo ahora, son muy frecuentes las reacciones emocionalmente abusivas en todo el mundo”.

A Lana del Rey se le ha señalado, que glamouriza el abuso; sin embargo, comentó que ella canta desde su experiencia y desde lo que vive, aunque apunta que no se considera feminista: “Que quede claro, no soy feminista, pero tiene que haber un lugar en el feminismo para las mujeres que se parecen y actúan como yo, el tipo de mujer que dice que no, pero que los hombres escuchan que sí”.

Finalmente, Lana comentó que ha sido honesta y optimista entono al tipo de relaciones que ha vivido y por medio de su música consideró que ha dado pie a que las mujeres de la industria puedan mostrar sus sentimientos reales y no poner cara feliz cuando no lo están.

La cantante comentó: “Así que sólo quiero decir que han pasado 10 años de revisión de mierda hasta hace poco, y he aprendido mucho de eso; pero también siento que realmente allané el camino para que otras mujeres dejen de poner una cara feliz y sean capaces de decir lo que quieran en su música”.